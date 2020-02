Die Szene, die für reichlich Diskussionen sorgte: Niklas Moisander packt Giovanni Reyna am Kragen. (imago images)

Wer Niklas Moisander neben dem Platz trifft, erlebt den Finnen stets sachlich, höflich und ruhig. Auf dem Feld gibt es aber noch einen anderen, heißblütigen Moisander. Beim ersten Rückrundenspiel in Düsseldorf sah Werders Kapitän eine umstrittene Gelb-Rote Karte wegen Reklamierens, am Dienstag im Pokalspiel gegen Dortmund wäre er beinahe erneut vom Platz geflogen. In der 82. Minute packte Moisander den BVB-Youngster Giovanni Reyna nach einer vermeintlichen Schwalbe am Kragen und schubste ihn zu Boden. Schiedsrichter Guido Winkmann zeigte beiden Akteuren die Gelbe Karte. „Ich habe ein bisschen zu emotional reagiert. In der Situation war es ein bisschen zu viel, das gebe ich zu“, gestand Moisander später. „Ich war nicht einverstanden damit, dass er versucht hatte, einen Elfmeter zu bekommen.“

Reyna war im Zweikampf mit Moisander und Marco Friedl sehr leicht gefallen, ein elfmeterwürdiges Foul lag nicht vor. Allerdings hätte es durchaus einen Elfmeter für Moisanders folgendes Schubsen geben können, denn das Spiel lief weiter. Schiedsrichter Winkmann beriet sich über Funk mit dem Video-Assistenten und schaute sich die Szene dann selbst noch einmal am Monitor an. Er entschied sich letztlich dafür, beide Spieler zu verwarnen. Reynas Aktion wertete er somit wohl als Schwalbe. Einen Elfmeter konnte es daher nicht mehr geben, denn der Dortmunder beging das erste Vergehen. Moisanders anschließendes Schubsen sah der Unparteiische nicht als Tätlichkeit an, sondern als Unsportlichkeit, die mit Gelb zu ahnden ist. „Beiden die Gelbe Karte zu zeigen war die richtige Entscheidung“, fand Moisander.

Verständnis für die Dortmunder

Florian Kohfeldt sah es ähnlich: „Niklas ist der deutlich aktivere Spieler in dem Gerangel, aber es ist kein Schlagen. Man darf auch nicht vergessen, dass es vorher nicht ganz sauber war. Ein Foul habe ich jedenfalls nicht gesehen, als der Dortmunder Spieler hingefallen ist.“ Dennoch richtete Werders Trainer auch ein paar mahnende Worte an seinen Kapitän, der mit seiner Aktion gegen Reyna der Mannschaft fast geschadet hätte: „Das muss er cleverer lösen. Das bringt uns in Gefahr, das ist nicht gut.“ Er könne es durchaus verstehen, wenn die Dortmunder in der Situation einen Platzverweis und einen Strafstoß forderten, sagte Werders Coach.

Tatsächlich betonte BVB-Verteidiger Mats Hummels beim TV-Sender Sky: „Das ist Rot und Elfmeter. Ich weiß nicht, wie man zu einer anderen Entscheidung kommen kann.“ Doch nicht alle Dortmunder dachten so. Teamkollege Julian Brandt erklärte: „Es ist halt ein Gerangel. Ein richtiger Schlag ins Gesicht war es ja auch nicht.“