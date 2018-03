Fast 86 Minuten war es ein Nordderby zum Vergessen – und dann sorgte ausgerechnet Rick van Drongelen, ein Abwehrspieler des HSV also, für den Bremer Siegtreffer, der doch noch mit einem schwachen Fußballspiel versöhnte. Bis dahin hatte sich vor allem die Offensive der Werderaner schwergetan, einen Weg durch das Hamburger Bollwerk zu finden.

Die Defensivabteilung hatte dagegen einen eher entspannten Abend – zumindest, wenn es um das Verteidigen ging. Am Ende des Tages waren für den HSV lediglich sechs Abschlüsse zu notieren, von denen nur einer auch wirklich Jiri Pavlenka prüfte. Dennoch präsentierte sich Niklas Moisander als Abwehrchef in Werders Viererkette ungemein aktiv – was vor allem daran lag, dass wie schon gegen Freiburg die Innenverteidiger diejenigen waren, die dem Bremer Aufbauspiel die meisten Impulse geben konnten.

Die Rolle der „Derbyhelden“ verteilte sich nach dem kuriosen van-Drongelen-Treffer recht klar: Da war Philipp Bargfrede, der mit einer Energieleistung im Gegenpressing den Treffer erst ermöglichte. Aron Jóhannsson war es, der Christian Mathenia im Hamburger Tor tunneln und dem Ball die entsprechende Richtung geben konnte, und Ishak Belfodil setzte van Drongelen so sehr unter Druck, dass dieser den Ball nicht mehr von der Linie kratzen konnte.

Moisander war an diesem entscheidenden Moment nicht beteiligt – dafür fast an jedem anderen Bremer Moment in diesem Nordderby: 116 Ballaktionen sind der absolute Spitzenwert, 106 Pässe mit einer Erfolgsquote von 85,8% (von den Feldspielern erreichte nur Theodor Gebre Selassie mit 92,5% einen besseren Wert) können sich ebenfalls sehen lassen.

Allerdings zeigte sich bei Werder ein ähnliches Problem wie gegen Freiburg: Gegen einen HSV, der das Zentrum sehr gut schloss, fehlte es im Mittelfeld an Bewegung und Anschlussaktionen. Folgerichtig drohten die 64,5% Ballbesitz, die sich auf Bremer Seite am Ende aufsummierten, schon zum Muster ohne Wert zu werden. Auch Max Kruse, sonst wichtig für die Entlastung der Innenverteidiger im Aufbau, erwischte keinen guten Tag: Ganze 32 Mal gab Werders Topstürmer den Ball verloren, ein negativer Höchstwert.

Auf sich allein gestellt rückten Moisander (und auch Nebenmann Milos Veljkovic) immer wieder mit auf, oft bis an die Mittellinie, manchmal weiter. Noch in der Anfangsphase fand Moisander so beispielsweise mit einem Flachpass den in den Strafraum durchgestarteten Zlatko Junuzovic, der Florian Kainz anschließend einen Torschuss auflegte. Auch Moisander selbst hatte in der ersten Halbzeit eine gute Schusschance nach einer Ecke, Sakai blockte den Abschluss des Finnen allerdings einige Meter vor der Linie.

Offensiv fand der HSV nur in wenigen Momenten statt. Falls die Gäste einmal mutiger aufrückten, konnte Werder diese Vorstöße in der Regel im Verbund verteidigen. Zur Not griff auch Moisander mal zum taktischen Foul, vieles löste der Routinier allerdings über gutes Stellungsspiel.

Auch in der wohl gefährlichsten Szene der Hamburger war Moisander zur richtigen Zeit am richtigen Ort: In der 17. Minute hatte der überraschend in die Startelf berufene Gambier Bakery Jatta die Führung für den HSV schon auf dem Fuß, doch etwa zehn Meter vor dem Tor war es Moisander, der Jatta mit vollem Körpereinsatz entscheidend stören konnte. Der Schuss sah letztlich harmloser aus, als die Szene ohne Moisanders Druck gewesen wäre – aber es waren eben die kleinen Dinge, die Werders Abwehrchef in diesem Derby durchweg richtig machte.

