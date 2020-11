Der Aussetzer des Kapitäns: Niklas Moisander befördert den Ball ins eigene Netz. (dpa)

Jiri Pavlenka (Note 4)

Seine fußballerischen Schwächen blieben sichtbar, etwa bei einem völlig verunglückten Abstoß in der ersten Hälfte. Wurde kaum einmal geprüft, bei der Flanke zur Kölner Führung hätte er durchaus aus dem Tor kommen können.

Ömer Toprak (bis 74. / Note 3)

Dass er in der Anfangsformation steht, war nicht unbedingt zu erwarten. Aber er tat der Defensive sichtbar gut mit seiner Präsenz in den Zweikämpfen und seiner Cleverness.

Kevin Möhwald (ab 74. / nicht zu benoten)

Fiel nicht mehr groß auf.

Niklas Moisander (Note 5)

Lange kaum gefordert, vielleicht spielte er deshalb in der 38. Minute unnötig lässig einen Ball direkt zum Gegner. Groß vereitelte den Konter in höchster Not. In der 67. Minute spitzelte der Kapitän den Ball relativ unbedrängt ins eigene Tor – ein kompletter Aussetzer.

Marco Friedl (Note 3)

Der Defensivspezialist findet sich in seiner Rolle als Innenverteidiger immer besser zurecht, löste alle Aufgaben in der Defensive souverän.

Theo Gebre Selassie (Note 4)

Defensiv war er aufgrund der Kölner Harmlosigkeit kaum gefordert. In der Offensive gelang ihm dafür wenig Nennenswertes.

Maximilian Eggestein (Note 4)

Laufstark und fleißig, doch dem Mittelfeldspieler fehlen weiter die besonderen Momente, um dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken.

Christian Groß (Note 4)

Seine defensiven Aufgaben erledigte er mit großer Aggressivität und Zweikampfstärke. Als Aufbauspieler im Zentrum spielte er aber viel zu oft den Sicherheitspass zurück statt Offensivaktionen einzuleiten.

Manuel Mbom (bis 74. / Note 4)

Nach nur 45 Sekunden frei vor Torwart Horn, nachdem Wolfs Rückgabe verunglückte. Das hätte die frühe Führung sein können. In der 29. Minute schlenzte er einen Ball von der linken Strafraumgrenze knapp über das Tor. In der Defensive mit Unsicherheiten.

Tahith Chong (ab 74. / nicht zu benoten)

Seine Flanke führte zum Elfmeter.

Milot Rashica (bis 65. / Note 4)

Zum ersten Mal in dieser noch jungen Saison stand er in der Startelf. Dem Offensivmann war anzumerken, dass er ein Erfolgserlebnis braucht und sucht. Bekommen hat er es nicht, lieferte einen blassen Auftritt ab.

Yuya Osako (ab 65. / Note 4)

Seine Einwechselung hatte kaum eine Wirkung, verursachte den Freistoß vor der Kölner Führung.

Leonardo Bittencourt (Note 3)

Zu Beginn der Partie war er an fast jeder offensiven Aktion beteiligt. Er war einer der wenigen Bremer, der für ein bisschen Kreativität sorgte. Verwandelte den Elfmeter zum 1:1.

Josh Sargent (Note 4)

Nach knapp fünf Minuten von Bittencourt im Strafraum bedient, traf er den Ball nicht richtig. Kurz nach der Pause wieder eine Chance, doch dem Schuss aus sechs Metern fehlten Wucht und Präzision. Ebenso seinem Kopfball in der Nachspielzeit. Strahlte zu wenig Torgefahr aus.