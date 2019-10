Ein Bild aus dem August: Damals standen Niklas Moisander und Ömer Toprak ein paar Tage gemeinsam auf dem Trainingsplatz. (nordphoto)

Werder muss weiter und auf unbestimmte Zeit auf Kapitän Niklas Moisander (34) verzichten. Der Abwehrchef laboriert seit der ersten September-Woche an einer Wadenverletzung. Was sein Comeback betreffe, sei Moisander bei Werder „der Unsicherste von allen“, sagt Trainer Florian Kohfeldt. Die Situation sei einfach schwierig, zumal nicht nur ein Faserriss vorliegt, sondern auch die Sehne an der Verletzung beteiligt ist.

„Er schafft es bislang nicht, dass wir ihn schmerzfrei ans Laufen bekommen. Alles Weitere ist deshalb nicht möglich“, erklärt Kohfeldt. Prognosen, wann Moisander wieder mit der Mannschaft trainieren und auch in der Bundesliga wieder helfen könnte, seien schwierig. „Da hilft jetzt nur Zeit“, sagt der Trainer, „und man darf nichts Unvernünftiges tun."

Bei Toprak „ist nichts kaputt“

Bei Ömer Toprak sieht es so aus, dass es gegen Hertha „mit seiner Rückkehr klappen kann“, gibt sich Kohfeldt optimistisch. Der Innenverteidiger war zuvor ebenfalls viele Wochen wegen einer Wadenverletzung mit Sehnenbeteiligung ausgefallen, kurz vor seinem geplanten Comeback im Spiel bei Eintracht Frankfurt machte die Wade dann im Abschlusstraining wieder Probleme. „Es ist aber nichts kaputt gegangen“, gibt der Trainer Entwarnung, „es war gut, dass diese Zeichen des Körpers im Abschlusstraining kamen, sonst hätten wir während des Spiels in Frankfurt wahrscheinlich ein Problem bekommen.“ Topraks Körper habe auf die Belastungen der Trainingswoche reagiert, nun konnte man die Länderspielpause nutzen, ihn noch einmal gezielt zu vorzubereiten.