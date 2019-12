Niklas Moisander hofft auf einen Einsatz gegen Paderborn. (nordphoto)

Der erste Teil des Plans hat schon einmal funktioniert: Niklas Moisander trainierte am Mittwochvormittag problemlos mit der Mannschaft. Wie Trainer Florian Kohfeldt angekündigt hatte, soll der Werder-Kapitän am Mittwoch, am Donnerstag und am Sonnabend mittrainieren. Für Freitag ist ein Regenerationstag geplant. Sollte Moisander alle Einheiten gut überstehen, könnte der Innenverteidiger am Sonntag gegen Paderborn sein Comeback geben. Wegen eines Muskelfaserrisses hat der 34-Jährige seit Anfang September keine Partie mehr bestritten.

Nicht beim Training waren Philipp Bargfrede und Josh Sargent, die aus Gründen der Belastungssteuerung individuell arbeiteten. Leo Bittencourt und Ludwig Augustinsson beendeten die Einheit etwas früher als ihre Mitspieler, doch das war geplant, ebenfalls zur Belastungssteuerung.