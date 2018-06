Niklas Moisander führte die finnische Nationalmannschaft als Kapitän aufs Feld. (nordphoto)

Da hatte sich die finnische Nationalmannschaft sicherlich mehr erhofft. In einem Freundschaftsspiel gegen Liechtenstein mussten sich die Skandinavier am Mittwochabend mit einem 1:1 (1:0) begnügen.

Werder-Profi Niklas Moisander führte die Gastgeber im Veritas-Stadion von Turku als Kapitän auf das Feld und kam in der Innenverteidigung über die volle Distanz zum Einsatz. Die Führung für die favorisierten Finnen erzielte Mehmet Hetemaj in der 18. Minute. Liechtenstein glich nach der Pause durch Nicolas Hasler aus (62.). Am Sonntag sind Moisander und Co. nun in der WM-Qualifikation gefordert. Finnlands Gegner heißt Ukraine. (crb)