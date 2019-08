Florian Kohfeldt hat seine Wahl getroffen. Werders Coach hat Niklas Moisander als Werder-Kapitän für die neue Saison bestimmt. Der 33 Jahre alte Finne tritt damit in die Fußstapfen von Max Kruse, der die Bremer nach dem Ende der zurückliegenden Spielzeit verlassen hatte. Dass die Wahl auf Moisander fällt, war erwartet worden, der Innenverteidiger ist Werders unangefochtener Abwehrchef und verfügt bereits über jede Menge Erfahrung als Kapitän. Schon bei Ajax Amsterdam, AZ Alkmaar und in der finnischen Nationalmannschaft trug er die Kapitänsbinde. Bei Werder hatte er in der vergangenen Saison das Amt als Vizekapitän inne.

Moisander ist zudem hoch angesehen in der Mannschaft. Er sagt seine Meinung, bleibt dabei aber immer sachlich. Im Umgang mit den Journalisten ist der 33-Jährige höflich und verbindlich, Deutsch hat er schnell gelernt. Einziges kleines Manko: Genau wie die bisher letzten beiden Werder-Kapitäne (Zlatko Junuzovic und Kruse) geht Moisander mit einem auslaufenden Vertrag in die neue Saison. Das hatte der Finne erst kürzlich im Trainingslager im Zillertal verraten.

Die Zeichen für eine Verlängerung stehen allerdings gut, auch wenn Moisander selbst noch nicht zu viel verraten wollte. Seine Signale sind trotzdem deutlich zu verstehen: „Ich habe gezeigt, wie wichtig ich für Werder bislang gewesen bin. Und wenn ich fit bleibe, kann ich das sicher auch noch weitere ein, zwei Jahre sein“, hatte der Abwehrchef im Zillertal gesagt. (wkf)