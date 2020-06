Von Führungsspieler Davy Klaassen war gegen Mainz nicht viel zu sehen. (gumzmedia/nordphoto)

Jiri Pavlenka (Note 2)

Klärte nach einer Viertelstunde aufmerksam gegen Quaison, der ihn dafür rüde umrannte. Verhinderte mit tollem Reflex das 0:3 durch Mateta. Großtaten gegen Szalai in der 65. und Onisiwo in der 69. Minute.

Thedor Gebre Selassie (bis 44. / Note 3)

Sicherte die rechte Seite wie gewohnt ab. Musste kurz vor der Halbzeit verletzt vom Platz.

Ludwig Augustinsson (ab 44. / Note 4)

Ohne größere Auffälligkeiten, weder positiv noch negativ. Die fehlende Spielpraxis war ihm aber anzusehen.

Milos Veljkovic (bis 86. / Note 4)

Erste auffällige Szene war sein Handspiel in der 22. Minute. Beim 0:1 verlor er ein Kopfball-Duell. Danach aber meist auf Höhe des Geschehens.

Davie Selke (ab 86. / nicht zu benoten)

Kam ins Spiel, als schon alles verloren war.

Niklas Moisander (Note 5)

Beim zweiten Gegentreffer hing auch der Kapitän mit drin, er ließ sich viel zu einfach ausspielen.

Marco Friedl (bis 82. / Note 4)

In vielen Kleinigkeiten unpräzise, was zu vielen Ballverlusten führte. Holte sich früh eine Gelbe Karte ab, was nicht zu mehr Sicherheit führte. Rückte nach der Auswechselung Gebre Selassies auf die rechte Seite.

Claudio Pizarro (ab 82./ nicht zu benoten)

Auch der Altmeister konnte nichts mehr bewirken.

Christian Groß (bis 46. / Note 4)

Für den verletzten Vogt in der Startelf. Sammelte extrem tief die Bälle in der eigenen Hälfte ein, um das Spiel aufzubauen. Immer wieder erstaunlich, wie abgeklärt er Spielsituationen löst.

Fin Bartels (ab 46. / Note 5)

Großer Einsatz, aber einige kleine Unsauberkeiten.

Maximilian Eggestein (Note 5)

Vor dem 0:1 verlor er ein Kopfball-Duell. Auch vor dem 0:2 im Mittelfeld ohne rechte Gegenwehr. In der zweiten Halbzeit spielte er im zentralen defensiven Mittelfeld, hatte dort mehr Ballkontakte.

Davy Klaassen (Note 5)

In einem Spiel, in dem es auf Führungsspieler ankam, tauchte er komplett ab.

Leonardo Bittencourt (bis 46. / Note 5)

Nach sieben Minuten fast wieder ein Kunst-Tor von ihm, doch sein Schlenzer aus 16 Metern verpasste das Mainzer Tor knapp. Danach tauchte er völlig ab und hatte der Körperlichkeit der Mainzer nichts entgegenzusetzen.

Niclas Füllkrug (ab 46. / Note 4)

Mit ihm hatte Werder sofort mehr Präsenz im Sturm. Große Chance in der 53. Minute, doch sein Schuss wurde von Müller pariert.

Yuya Osako (Note 4)

Sein Kopfball in der 43. Minute aus fünf Metern war eine ziemlich gute Gelegenheit, der Ball hatte nur nicht genug Druck, um im Netz zu landen. Wieder mal lamentierte er viel zu viel. Traf zum 1:2.

Josh Sargent (Note 4)

Sein Schuss in der 3. Minute war zwar hart, aber nicht platziert genug. Dann traf er Gebre Selassie, als er vor dem 0:1 zunächst auf der Linie rettete.