Als sich Niklas Moisander nach seiner Ernennung zum Kapitän am Donnerstag den Fragen der Medien stellt, tritt er auf, wie man es von ihm gewohnt ist: Stets höflich und verbindlich, seine Worte wählt der Finne klug und mit Bedacht. „Ich bin stolz, neuer Kapitän zu sein und freue mich auf diese Herausforderung“, sagt Moisander. Viel ändern werde sich mit dem neuen Amt für ihn dabei gar nicht, da er ja vorher schon Führungsspieler und Vizekapitän gewesen sei, erklärt der 33-Jährige: „Der größte Unterschied für mich wird sein, dass ich mehr Medienpräsenz habe.“

Im Interview mit „werder.de“ hatte er zuvor bereits verraten: „Was ich in der Kabine sage und wie ich bin, daran ändert sich nichts.“ Moisander spricht in dem Interview und der Medienrunde auch offen über seinen Führungsstil: „Lead by example – das ist immer mein Weg gewesen und ich glaube, dass es auch für meine Mitspieler ein guter Weg ist. Das bedeutet, mit gutem Beispiel voranzugehen und immer zu schauen, wie es eigentlich sein muss.“ Wichtig sei ihm Organisation und die Einhaltung von Regeln, das gelte sowohl für den privaten als auch den beruflichen Bereich.

Falls es aus Moisanders Sicht mal etwas gibt, was nicht korrekt läuft, dann „kann ich in der Kabine auch mal auf den Tisch hauen“. Seine feste Überzeugung sei es aber, „dass man das nicht zu häufig machen darf. Sonst funktioniert das nicht mehr“.

Lob von Kohfeldt: „Er ist clever und abgezockt“

Was seine Ziele mit Werder angeht, da hat der Finne klare Vorstellungen - Erfolg haben und mit Werder im europäischen Wettbewerb Fußball spielen. Dazu hat er noch einen großen Traum: den Pokalsieg mit Werder. „Wie alle hier. Gerade als Kapitän. Ich kenne die Historie von Werder und die Bilder von Frank Baumann. Letztes Jahr waren wir im Pokal sehr gut und fast im Finale. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr bis ins Finale kommen“, so Moisander.

Angesprochen auf seinen persönlichen Karriereplan, antwortet Moisander, dass er noch „zwei bis drei Jahre auf dem Niveau im Tank“ habe. Zwar läuft sein Vertrag in Bremen am Ende der Saison aus, es gibt allerdings deutliche Anzeichen, dass eine Verlängerung nur eine Frage der Zeit ist. Denn einen Kapitän wieder nur für ein Jahr, das will Florian Kohfeldt eigentlich nicht. Werders Coach erklärt auch noch einmal, warum er sich für Moisander als Nachfolger von Max Kruse im Amt des Kapitäns entschieden hat. „Er ist der, der die Truppe am besten führen kann. Er ist clever und abgezockt - genau dafür wollen wir in der neuen Saison auch als Mannschaft ein bisschen mehr stehen.“