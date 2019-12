Der Kapitän macht im Training einen guten Eindruck: Niklas Moisander könnte gegen Paderborn endlich wieder in Werders Startelf stehen. (nordphoto)

Bei Werder sehnt man die Rückkehr von Abwehrchef Niklas Moisander herbei. Im Heimspiel am Sonntag gegen den SC Paderborn (Anstoß 18 Uhr) könnte es nach mehr als drei Monaten Pause so weit sein. Jedenfalls überstand Moisander nach einer guten Trainingswoche auch die letzte Einheit am Sonnabend ohne Probleme. Trainer Florian Kohfeldt will nun mit seinem Kapitän besprechen, ob er sich bereit fühlt für einen Platz in der Startelf.

Sollte Moisander doch nicht spielen können, dann hätte Marco Friedl beste Chancen auf den Platz neben Milos Veljkovic in der Innenverteidigung. In jedem Fall soll Nuri Sahin, der beim 3:2-Sieg in Wolfsburg nicht in der Startelf stand, nun wieder im Mittelfeld Regie führen. Damit dürfte für Philipp Bargfrede wohl nur ein Platz auf der Bank bleiben.

Die mögliche Aufstellung:

Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Sahin - M. Eggestein, Klaassen - Bittencourt, Rashica - Osako