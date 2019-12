Dürften gegen Mainz in die Startelf zurückkehren: Leo Bittencourt und Niklas Moisander. (nordphoto)

Mit ernstem Blick stapfte Niklas Moisander nach dem Training am Montagnachmittag in die Kabine. Dabei gab es gute Nachrichten zu verkünden: Der Kapitän kann gegen Mainz am Dienstag (18.30 Uhr) spielen. Die 1:6-Pleite in München hatte Moisander wegen Wadenproblemen verpasst, nun dürfte er zusammen mit Milos Veljkovic die Innenverteidigung bilden.

Gegen die ebenfalls abstiegsbedrohten Mainzer tritt Werder wahrscheinlich deutlich offensiver in einem 4-3-3-System an. Auf der rechten Abwehrseite stellt sich die Frage: Wer ersetzt den verletzten Theo Gebre Selassie? Die naheliegendste Lösung ist Michael Lang, schließlich wurde der Schweizer Nationalspieler als Backup für Gebre Selassie von Borussia Mönchengladbach ausgeliehen. Gegen die Bayern bot Lang allerdings eine ganz schwache Vorstellung. Dennoch könnte er die Chance zur Wiedergutmachung erhalten, zumal er nun der einzige gelernte Rechtsverteidiger im Team ist. Auf der linken Seite ist Ludwig Augustinsson gesetzt - genauso wie der zuletzt stark verbesserte Jiri Pavlenka im Tor.

Im defensiven Mittelfeld fehlt Philipp Bargfrede wahrscheinlich wegen seiner Oberschenkelverletzung. Somit ist Nuri Sahin konkurrenzlos. Davy Klaassen und Maximilian Eggestein sind für die Halbpositionen fest eingeplant.

Im Sturmzentrum dürfte Trainer Florian Kohfeldt erneut auf den formschwachen Yuya Osako setzen, auch weil es kaum Alternativen gibt. Milot Rashica, aktuell die einzige Konstante in der Bremer Offensive, kommt über links, Leo Bittencourt, der nach seinem Magen-Darm-Infekt laut Kohfeldt wieder voll einsatzfähig ist, über rechts. Als zusätzlich Alternativen auf der Bank könnten die U23-Spieler Simon Straudi für die Außenverteidigung und Ilia Gruev für das Mittelfeld im Kader stehen. Beide machten das Abschlusstraining mit.