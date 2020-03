Der Berliner Anschlusstreffer: Niklas Stark köpft den Ball ins Netz, währen Niklas Moisander nicht energisch genug in das Kopfballduell geht. (nordphoto)

Es sah sofort merkwürdig aus. Herthas Niklas Stark sprang hoch und köpfte das 1:2 aus Berliner Sicht, während Werder-Kapitän Niklas Moisander nur zögerlich in das Kopfballduell ging. War der Anschlusstreffer der Hertha in der 41. Spielminute ein weiterer Fall von unerklärlicher Passivität nach einer gegnerischen Standardsituation? Moisander lieferte nach der Partie eine andere, ungewöhnliche Erklärung für sein Verhalten: „Ich habe jemanden ,Torwart' rufen gehört.“ Für Abwehrspieler ist klar: Will der eigene Torhüter den Ball haben, bleibt man zurück. Das Problem in Berlin: Werder-Keeper Stefanos Kapino hatte kein Kommando gegeben und war auch auf der Linie stehen geblieben. „Kapi hat gesagt, dass er das nicht gerufen hat. Es war also ein Kommunikationsfehler“, sagte Moisander.

Woher der mysteriöse Ruf kam, ließ sich also nicht aufklären. War es ein Bremer Mitspieler, der wollte, dass Kapino zum Ball geht? War es ein Berliner Gegenspieler, der mit einem unsportlichen Zwischenruf Verwirrung stiften wollte? Oder hatte sich Moisander einfach verhört? Es wird wohl eines der großen Geheimnisse einer Werder-Saison bleiben, in der sehr viele Dinge schief laufen, und nun sogar ominöse Geisterstimmen zu Gegentreffern führen.