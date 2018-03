Kaum Torschüsse, kaum Chancen:

Das Klischee von den beiden offensivstarken Mannschaften blieb tatsächlich nur ein Klischee. Beide Mannschaften konzentrierten sich auf eine geordnete Defensive und formulierten entsprechend ausgeklügelte Pressingstrategien. Am Ende führte das zu sehr wenigen Torraumszenen auf beiden Seiten. Werder hatte in der ersten einen einzigen Torschuss, schraubte diese Quote im zweiten Durchgang immerhin noch auf neun Versuche. Insgesamt bekam die Mannschaft aber nur drei Schüsse auch auf das Freiburger Tor. Kurios: Freiburg bekam als Heimteam keinen einzigen Eckstoß zugesprochen (Werder fünf).

Schwache Zweikampfquote:

Werder ließ sich in der ersten Halbzeit in den direkten Duellen ziemlich abkochen, kam am Ende nur auf 38 Prozent Zweikampfquote. Auf dem engen Platz mit relativ vielen Zweikämpfen deutlich zu wenig. Immerhin steigerte die Mannschaft auch diesen Wert im Lauf der zweiten Halbzeit (53,4 Prozent) und war am Ende damit nahezu ausgeglichen mit Freiburg.

Die Innenverteidiger als Spielmacher:

Das Problem des Bremer Spiels mit dem Ball illustrieren ein paar Zahlen der beiden Innenverteidiger Niklas Moisander und Milos Veljkovic ganz gut. Moisander kam auf unglaubliche 141 Ballaktionen, Veljkovic hatte 113, selbst Außenverteidiger Ludwig Augustinsson hatte noch 104 Ballaktionen. Zum Vergleich: Freiburgs Bester in dieser Statistik, Christian Günter, lag mit 59 Ballaktionen meilenweit dahinter. Moisander spielte dazu 113 Pässe, Veljkovic 105. Das Problem: Der Großteil dieser Zuspiele wurden zwischen den beiden Innenverteidigern gespielt. Moisander spielte 37 Mal auf Veljkovic, umgekehrt lief der Ball 26 Mal von der rechten zur linken Seite. Oder im Zweifel zurück auf Keeper Jiri Pavlenka. Werder bespielte die Breite somit konsequent, hatte aber schon im Aufbau nur wenige Anspielstationen in der Tiefe. Und wenn der Ball tief gespielt wurde, dann mit einem weiten Ball: Moisander und Veljkovic spielten zusammen 56 lange Bälle. Auch das ist ein außerordentlich hoher Wert.

Flankenkönig Kainz:

Der Österreicher hatte Licht und Schatten, war in einer Kategorie aber einsame Spitze: Kein anderer Spieler auf dem Platz flankte so beharrlich wie Kainz. Acht der insgesamt 16 Bremer Flanken aus dem Spiel heraus gingen auf sein Konto, nimmt man die Standards dazu, waren es sogar zwölf.

Freiburger Arbeitsbienen:

Die Gastgeber hielten die Räume für Werder auch deshalb so unglaublich eng, weil die Mannschaft mit einer überragenden Laufleistung aufwarten konnte: 127,6 Kilometer rissen Freiburgs Spieler ab. So viele wie keine andere Mannschaft in dieser Saison gegen Werder. Bremen kam seinerseits auf starke 121,1 Kilometer. Aber: Wegen der fehlenden Räume sackte Bremens Wert bei den angezogenen Sprints enorm ab. Nur 155 Sprints sind Tiefstwert für Werder in dieser Saison.

Petersens Jubiläum:

Der ehemalige Bremer Angreifer erzielte mit seinem Strafstoßtor nicht nur den Treffer des Tages, sondern feierte damit auch sein persönliches Jubiläum. Für Petersen war es das 50. Tor in der Bundesliga und das 30. für Freiburg. Für die Gastgeber war es übrigens die erste 1:0-Führung in diesem Kalenderjahr - und prompt gelang der zweite Rückrundensieg.