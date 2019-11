Erst die Vertragsverlängerung, jetzt die Rückkehr ins Mannschaftstraining. Niklas Moisander hat in der jüngeren Vergangenheit schon deutlich schlechtere Wochen erlebt. Am Mittwochvormittag stand der Bremer Abwehrchef erstmals wieder mit seinen Teamkollegen auf dem Rasen und überstand die Einheit ohne Probleme. Wie sich der Finne allerdings genau geschlagen hat, war nicht zu sehen - Werders Chefcoach Florian Kohfeldt hatte eine nicht öffentliche Einheit im Weserstadion angesetzt. Wie der Verein mitteilte, absolvierte Moisander aber auch später am Nachmittag das reguläre Programm im Kraftraum. Gleiches galt im Übrigen für Ludwig Augustinsson, der nach seinem Comeback gegen Schalke am vergangenen Wochenende zum Wochenbeginn erst einmal eine individuelle Einheit abgespult hatte.

Während die meisten Profis also Gewichte stemmten oder andere Übungen absolvierten, ging es für ein kleines Grüppchen junger Spieler doch noch einmal raus auf das herkömmliche Trainingsgelände. Simon Straudi, Ilia Gruev, David Philipp, Luca Plogmann, Marco Friedl und auch Benjamin Goller waren mit dem Ball am Fuß unterwegs.