"Ich befürchte, dass es nicht reichen wird", sagte Florian Kohfeldt über seinen Abwehrchef Niklas Moisander. Den Finnen plagen muskuläre Probleme am Oberschenkel, schnelle Richtungswechsel und das Passpiel machen ihm Probleme, so sein Trainer. Aus diesem Grund wird Moisander am heutigen Donnerstag und sehr wahrscheinlich auch am Freitag nicht trainieren können. Ein Einsatz im letzten Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen am Samstag ist demnach sehr unwahrscheinlich. Wie schon gegen Dortmund dürfte Sebastian Langkamp Moisander dann vertreten.

Während Moisander wohl fehlen wird, kann Kohfeldt gegen Bayer auf jeden Fall wieder auf Philipp Bargfrede und Florian Kainz zurückgreifen. Das Duo kehrt nach abgesessener Gelbsperre wieder zurück. Definitiv ausfallen wird Aron Johannsson. Für den Stürmer ist die Saison aufgrund von Problemen am Sprunggelenk bereits vorzeitig beendet.