Niklas Moisander schaute sich das Schalke-Spiel im Stadion an. (nordphoto)

Als Niklas Moisander noch fit war, war nicht alles besser. Auch mit dem Kapitän kassierte Werder an den ersten drei Bundesliga-Spieltagen zu viele Gegentore. Und dennoch fehlt der Abwehrchef der Mannschaft natürlich. Wann Moisander nach seinem Muskelfaserriss in der Wade wieder spielen kann, ist weiterhin ungewiss.

„Ich hatte eine gute Woche und bin sehr optimistisch“, sagte der Werder-Kapitän dem TV-Sender Sky am Rande des Schalke-Spiels. Auf einen Zeitpunkt für sein Comeback wollte sich der 34-Jährige trotzdem nicht festlegen. Dazu passt die vage Aussage von Trainer Florian Kohfeldt, der erklärte: „Ich hoffe, dass Niklas in den Wochen vor Weihnachten noch zurückkommt.“ Seinen bislang letzten Einsatz absolvierte Moisander am 1. September beim Heimsieg gegen Augsburg.