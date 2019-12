Bereits in der Vergangenheit haben einige Bremer Fans ihren Unmut über die Montagsspiele zum Ausdruck gebracht. (nordphoto)

Werder hat im neuen Jahr einen bunten Strauß an Spieltterminen von der DFL zugeteilt bekommen. Die Bremer müssen an den Spieltagen 22 bis 28 einmal am Freitag, einmal am Sonntag, viermal am Sonnabend und obendrein einmal am Montag ran. Bereits in der Vergangenheit haben etliche Werder-Fans ihren Unmut über die Montagsspiele zum Ausdruck gebracht, somit ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch am 16. März, wenn Bayer Leverkusen im Weserstadion zu Gast sein wird, neue Proteste folgen.

Die Spieltage im Überblick:

Sonnabend, 15. Februar (15.30 Uhr): RB Leipzig – SV Werder Bremen

Sonnabend, 22. Februar (15.30 Uhr): SV Werder Bremen – Borussia Dortmund

Sonntag, 1. März (18 Uhr): SV Werder Bremen – Eintracht Frankfurt

Sonnabend, 7. März (15.30 Uhr): Hertha BSC Berlin – SV Werder Bremen

Montag, 16. März (20.30 Uhr): SV Werder Bremen – Bayer Leverkusen

Sonnabend, 21. März (15.30 Uhr): SC Freiburg – SV Werder Bremen

Freitag, 3. April (20.30 Uhr): SV Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach