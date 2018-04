Die Deutsche Fußball Liga (DFL) zieht damit erste Konsequenzen aus dem jüngsten Ärger, als alle Montagspartien in der Rückrunde stattfanden. Der Termin soll dabei vor allem als Ausweichtermin für Klubs dienen, die am Donnerstag zuvor in der Europa League im Einsatz waren. Allerdings schieden in der aktuellen Saison viele Bundesligisten früher als erwartet aus dem internationalen Geschäft.

Das wiederum hatte zur Folge, dass viele Paarungen an dem ohnehin schon ungeliebten Montagabend für die Fans einfach nicht nachvollziehbar waren. Für Unverständnis sorgt so unter anderem die Begegnung zwischen dem FSV Mainz 05 und SC Freiburg am kommenden Montag – zumal RB Leipzig schon am Sonntag bei Werder Bremen spielt, obwohl die Sachsen zuvor in der Europa League im Einsatz sind.

Den kompletten Artikel gibt es in der aktuellen Ausgabe der "Sport Bild".