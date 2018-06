Es geht um fünf Bundesligaspiele, um die Montagsspiele, die bei vielen Fans äußerst unbeliebt sind. "Der Montag ist aus meiner Sicht verzichtbar", sagt nun auch Werders Präsident und Geschäftsführer Hubertus Hess-Grunewald im Interview mit MEIN WERDER.

"Die abgelaufene Saison hat gezeigt, dass der Protest auf breiter Basis steht", sagte Hess-Grunewald. Zwar sei ein Ausweichtermin unvermeidbar, wenn der Montagstermin irgendwann tatsächlich kippen sollte, zum Beispiel der Sonntagmittag. Eine komplette Zerstückelung nach spanischem Vorbild mit neun verschiedenen Anstoßterminen an einem Spieltag wird es nach Hess-Grunewalds Einschätzung aber nicht geben. "Ich glaube, dass wir mit dem, was wir an Anstoßzeiten haben, am Anschlag sind", sagte Hess-Grunewald, "der Sonnabend mit fünf Spielen um 15.30 Uhr ist der Kern der deutschen Fußballkultur."

Da die Montagsspiele aber noch zwei Jahre lang vertraglich festgeschrieben sind, rechnet der Werder-Geschäftsführer auch in der neuen Saison mit Fan-Protesten. "Ich würde mir aber wünschen, dass der Protest dann etwas kreativer wird", sagte Hess-Grunewald. Bei Werders Montagsspiel in der vergangenen Saison gegen den 1. FC Köln hatten Werder-Fans Trillerpfeifen eingesetzt. "Es gab dreimal die Durchsage, dass sich unsere eigene Mannschaft durch die vielen Pfiffe irritiert gefühlt hat", sagte Hess-Grunewald, "das Selbstverständnis als Fan ist es doch, seine Mannschaft zu 100 Prozent zu unterstützen." Hess-Grunewald weiter: "Man kann mit freien Plätzen im Block seinen Protest symbolisieren. Aber irgendwann rollt der Ball, dann braucht Werder die Punkte."