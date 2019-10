Morgens Training, abends Freimarkt

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen - diese alte Weisheit gilt für einen Teil der Werder-Profis heute in vollem Umfang. Zunächst steht am Mittwochmorgen für alle fitten Spieler eine Einheit um 11 Uhr am Weserstadion an, die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen (Sonnabend, 18.30 Uhr) findet allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Am Abend lassen sich dann mehrere Spieler sowie Teile des Trainerteams und des Vorstandes auf dem Bremer Freimarkt blicken. Die Veranstaltung im Hansezelt beginnt um 18.30 Uhr, mit dabei sollen nach Vereinsangaben unter anderem Claudio Pizarro, Fin Bartels, Philipp Bargfrede, Maximilian Eggestein und Marco Friedl sein.