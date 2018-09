Die Schmerzen am Tag nach dem Auswärtserfolg beim FC Augsburg (3:2) nahm Claudio Pizarro gerne in Kauf. „Ich habe mich heute Morgen sehr müde gefühlt, aber auch glücklich. Ich brauchte das Gefühl und die Zweikämpfe“, sagte der Routinier, der am Sonnabend zum ersten Mal seit seiner Rückkehr zu Werder in der Startelf gestanden hatte.

Coach Florian Kohfeldt hatte mit seiner Aufstellung überrascht und Pizarro von Beginn an in der Sturmspitze gebracht. Kapitän Max Kruse war dafür auf die rechte Außenbahn ausgewichen. Pizarro, der am 3. Oktober 40 Jahre alt wird, hätte nichts gegen eine Wiederholung dieser Variante. Gerne auch schon am kommenden Dienstag (18.30 Uhr) beim Heimspiel gegen Hertha BSC. „Wenn morgen ein Spiel wäre, dann könnte ich nicht. Aber bis Dienstag bin ich wieder fit“, sagte der Peruaner am Sonntag.

Über die Leistung der Mannschaft in den ersten Saisonspielen sagte Pizarro: „Champions-League-Fußball spielen wir noch nicht. Wir haben solche Momente, aber noch nicht das ganze Spiel.“ Das Team arbeite an der Konstanz, sei auf einem guten Weg, so der Angreifer.

