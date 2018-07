Man kennt sich, aus der vergangenen Bundesliga-Saison, aber auch persönlich. Mit Tom Cichon, dem Co-Trainer des 1. FC Köln, hat Florian Kohfeldt zusammen den Lehrgang zur Fußballlehrer-Lizenz absolviert. Kölns Chefcoach Markus Anfang und der Werder-Trainer trafen bereits in der dritten Liga aufeinander, als sie noch Holstein Kiel beziehungsweise die U23 betreuten. „Markus ist nicht der Typ, der ein Testspiel locker angeht“, sagt Kohfeldt vor dem Duell zwischen Werder und Köln am Freitag (18 Uhr) in Zell am Ziller.

Auch Kohfeldt ist wahrlich niemand, der solch eine Partie gelassen sieht. „Alle sind extrem müde am Ende des Trainingslagers. Das ist auch normal. Ich erwarte aber trotzdem, dass wir konzentriert sind und an unsere Grenzen gehen“, betont er. Auch wenn die Kölner in die zweite Liga abgestiegen sind, seien sie „ein gefühlter Erstligist“. „Sie werden uns sehr fordern“, glaubt Kohfeldt. Die Kölner kommen aus ihrem Trainingslager in Kitzbühel nach Zell am Ziller und bringen wohl einige Hundert Fans mit. Vom englischen Erstligisten FC Watford trennten sich Timo Horn und Co. gerade 1:1. Da die Saison für den Zweitligisten schon am 4. August beginnt, ist er in der Vorbereitung bereits einen Schritt weiter als die Bremer.

Bis auf die bereits abgereisten Aron Johannsson und Jannes Vollert stehen Werder alle Spieler, die mit nach Österreich gekommen sind, zur Verfügung. Youngster Ilia Gruev wird voraussichtlich geschont und dafür beim Testturnier in Essen am Sonnabend (16 Uhr) seine Chance bekommen. Überhaupt will Kohfeldt die Spielzeiten seiner Akteure auf das Köln-Spiel und die zwei Partien in Essen gegen Rot-Weiß Essen sowie Huddersfield Town oder Real Betis Sevilla verteilen. „Ich werde das aufteilen, am Freitag kommen nicht alle zum Einsatz, aber wahrscheinlich wird gegen Köln auch keiner über 90 Minuten spielen. In dieser kürzeren Zeit muss jeder Vollgas geben“, fordert der Werder-Trainer.