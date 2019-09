Florian Kohfeldt plagt ein schlechtes Gewissen. „Er muss wahrscheinlich schon gedacht haben, mich auf seinem Smartphone zu blockieren, weil da ständig einer angerufen und gesagt hat, dass er noch diesen oder jenen Spieler braucht“, sagte Werders Coach. „Er“, das ist in diesem Fall Konrad Fünfstück, seines Zeichens Trainer der Bremer U23. Seit diesem Sommer kümmert sich Fünfstück um den Nachwuchs des Vereins, der Einstieg hätte aber sicherlich einfacher laufen können. Nicht etwa, weil es sportlich kriseln würde, sondern weil viele seiner Spieler an derer Stelle benötigt werden.

„Ich muss mich bei ihm bedanken, das ist mir wirklich ein Anliegen“, sagte Kohfeldt am Dienstag. „Er kommt hier neu an, bekommt eine Mannschaft und trainiert hier in der Regel mit nur sieben bis acht Spielern.“ Torhüter Luca Plogmann ist ohnehin häufiger Trainingsgast der Profis, doch aufgrund der großen Verletzungssorgen im Bundesligateam waren und sind unter anderem Christian Groß, Simon Straudi und Ilia Gruev regelmäßig aufgerückt. „Konny macht das überragend“, lobte Kohfeldt, „er ist komplett loyal und hilft, wo es geht. Und die U23 spielt trotzdem einen vernünftigen Fußball.“

Die Bremer haben in diesem Moment allerdings auch das Glück, an dieser Stelle einen Mann an der Seitenlinie zu haben, der in der Vergangenheit bereits höherklassig gearbeitet hat und sich so mit den Mechanismen des sportlichen Alltags im Profibereich bestens auskennt. Genau deshalb dürfte ihn die aktuelle Situation zwar herausfordern, aber nicht nachhaltig verstören. Bereits im vergangenen Juni hatte er im Interview mit dem WESER-KURIER gesagt: „Es ist, glaube ich, auch für Werder ein gutes Gefühl zu wissen, dass da jemand ist, der weiß, welche Probleme habe ich als Trainer oben oder aber auch als Coach der U23.“

Florian Kohfeldts Demut rührt allerdings auch daher, dass sich seine Ausleihen ja nicht nur auf den Kader der U23 auswirken. „Das zieht sich dann ja alles runter bis in die U19 und U17 – da muss ich mich wirklich mal beim Leistungszentrum bedanken, dass alle dort das so mitgetragen haben“, sagte er.