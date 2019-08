Normalerweise ist Florian Kohfeldt im Umgang mit Journalisten sehr souverän und offen, beantwortet auch kritische Fragen mit Gelassenheit. Am Donnerstag während der Pressekonferenz zum Hoffenheim-Spiel waren vom Werder-Trainer aber ungewohnte Sätze zu hören. Kohfeldt übte Kritik an der medialen Berichterstattung nach der Auftaktniederlage gegen Düsseldorf. Er habe viel „Schwarz-Weiß-Denken“ ausgemacht, doch es gebe eben auch Grautöne. „Sehr früh in der Saison soll uns eine Situation eingeredet werden, die weder existent noch in unseren Köpfen ist“, betonte Kohfeldt und sagte in Richtung der Journalisten: „Ihr wart alle himmelhochjauchzend nach dem Atlas-Spiel und jetzt geht es los. Da muss ich mich brutal vor meine Mannschaft stellen.“

Am Mittwoch hatte Kohfeldt betont, dass die Umstände nach der Pleite gegen Düsseldorf und den Verletzungen schwierig seien, und gefordert: „Wir müssen jetzt kämpfen.“ Nun stellte er klar: „Es ist kompletter Quatsch, dass ich gesagt hätte, die Mannschaft hätte nicht gekämpft.“ Es sei ihm ausschließlich darum gegangen, die schwierige Situation anzunehmen. Der Einsatz aller Spieler habe gegen Düsseldorf gestimmt. „Es kann mir niemand ernsthaft erzählen, dass es ein schlechtes Spiel von uns war. Es geht auf keinen Fall darum, zu sagen: Wir hätten nicht gekämpft“, betonte Kohfeldt.

Dass Spieler wie Davy Klaassen und Jiri Pavlenka in dieser Woche in Medienrunden von sich aus das Wort „Krise“ benutzten, müsse ebenfalls richtig eingeordnet werden, unterstrich der Coach und sprach die Journalisten erneut direkt an: „Haben wir eine Krise oder nicht? Diese Frage stellt keiner von uns. Wir antworten nur auf Fragen. Sie wollen mich jetzt auch in diese Richtung drängen. Viele kleine Dinge sind in dieser Woche in diese Richtung gedreht worden.“

Kohfeldts Aussagen legen den Schluss nahe, dass der Trainer einen neuen Ansatz verfolgt und auf die berühmte Wagenburgmentalität setzt. Die Mannschaft soll sich also auf ihre Stärken und Gemeinsamkeiten besinnen, um gegen alle Widerstände von außen erfolgreich zu sein. Seine Spieler nimmt Kohfeldt derweil öffentlich in Schutz, indem er etwa sagte: „Die Art und Weise unseres Fußballs war gegen Düsseldorf gut bis sehr gut.“ Stattdessen kritisierte er, dass das misslungene erste Saisonspiel zu negativ gesehen werde. Im besten Fall ruft dieser Ansatz eine Reaktion innerhalb der Mannschaft hervor. Darauf setzt Kohfeldt, daraus machte er keinen Hehl: „Die Mannschaft ist etwas angepiekst und war verwundert, wie schwarz-weiß alles gesehen wird. Die Lust ist jetzt da, allen zu zeigen, dass wir nicht klagen, sondern erfolgreich sein werden.“ Jetzt fehlt also nur ein Sieg gegen Hoffenheim - dann würde Kohfeldts Taktik voll aufgehen.