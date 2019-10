Es war nur ein Muskelfaserriss, der Sebastian Langkamp zu Beginn der Vorbereitung auf die Saison Ende Juni zu einer Pause zwang. Ein paar Wochen sollte es dauern, bis er zurück auf dem Platz ist – am Ende waren es Monate. Immer wieder durchkreuzten Rückschläge sein Comeback. Vergangenen Freitag, beim 0:1 im Testspiel gegen St. Pauli, war es endlich so weit. Knapp 85 Minuten dauerte sein erster Einsatz seit dem 11. Mai, als Werder 1:0 in Hoffenheim gewann.

„Von der Luft her war es okay. Die Abläufe und der Rhythmus sind natürlich noch nicht schon wieder so da wie man sich das erhofft„, sagte Langkamp nach dem Spiel am Millerntor. An der Grundlagenausdauer konnte er bereits seit einiger Zeit arbeiten. Was noch fehlt, ist die Praxis: „Spielkondition, die kleinen Läufe, Richtungswechsel. Das und das Zweikampfverhalten, das bekommst du natürlich nur über die Spiele, vor allem auch die Zweikampfstärke.“

Jeder Einsatz hilft

Der Weg zurück ist noch weit, auch wenn Langkamp gegen St. Pauli wieder ein paar Schritte mehr gemacht hat. Dem Verteidiger ist das durchaus bewusst: „Ich habe die komplette Vorbereitung gefehlt und dann auch noch die ersten sechs Wochen in der Saison verpasst. Das holst du nicht innerhalb von zwei Wochen auf." Gegen Eintracht Frankfurt, beim 2:2 am vergangenen Wochenende, war Langkamp zwar Teil des Kaders, aber das war der Personalnot geschuldet. Zum Einsatz kam er nicht.

Mit einem Einsatz im kommenden Spiel am Sonnabend gegen seinen Ex-Klub Hertha rechnet der 31-Jährige auch nicht. „In der Bundesliga wieder zu spielen, machen wir uns nichts vor, das wird bei mir nächste Woche noch nichts.„ Für ihn geht es darum, sich langsam wieder spielfit zu machen, „konkurrenzfähig“ zu sein, wie Langkamp sagt. Das dauert, aber jedes Training und jeder Einsatz, sei er auch noch so kurz, hilft dabei.

Mit Toprak ein neuer Konkurrent

Ob es dann für einen Stammplatz reicht, ist fraglich. Auch aufgrund seiner langen Ausfallzeit hat Werder mit Ömer Toprak einen weiteren Innenverteidiger aus Dortmund geholt. Für Langkamp bedeutet das, dass er einen weiteren Konkurrenten hinter sich lassen muss. „Dass die Chance nicht gestiegen ist durch unseren Neuzugang Ömer Toprak, das ist mir schon bewusst„, sagt Langkamp. Er betont aber auch: „Ich will natürlich um meinen Platz kämpfen.“ Immerhin ist er nun wieder gesund und hat endlich die Chance dazu.