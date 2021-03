In dieser Woche wurde Bremen zum wiederholten Mal als fahrradfreundlichste Großstadt Deutschlands ausgezeichnet. Auf zwei Rädern läuft‘s, auf zwei Beinen geht‘s nicht ganz so weit nach oben. Werder steht seit Jahren eher im unteren Teil der Tabelle. Abstiegskampf ist genauso einfach wie Fahrrad fahren – nur: Das Rad brennt, der Fahrer brennt, alles brennt und man ist in der Hölle.

Immerhin, wenn der Teufel nicht doch ein hinterlistiges Eichhörnchen ist, geht diese Saison weniger brenzlig zu Ende. Wer aber den Bremer Klassenerhalt schon sicher eingecheckt hat, der weiß wohl auch, dass Söder Kanzler, Flick Bundestrainer und 7 die nächste Lotto-Superzahl wird.

Werder bleibt erstklassig, daran zweifele ich nicht – also, in diesem Jahr. Und dann, wie sieht Werders Perspektive aus? Wehmütig schwelgen Melancholiker immer noch längst vergangenen Glanztagen hinterher – 5:1 gegen Maradona, Europacup-Sieg, Double-Triumph, weißte noch? Schön, aber schade – vorbei. Demütig erkennen langweilige Realisten: Es ist schon ein Erfolg, zur vitalen Mittelschicht der Liga zu gehören, weit entfernt von den Betuchten und Gesuchten, den Geföhnten und Verwöhnten der Champions League, aber auch in sicherer Distanz zu denen, die unten lichterloh in Flammen stehen. Die Mittelschicht hat die Mittel, vielleicht mal am Aufzug nach Europa zu drängeln, sich aber auf keinen Fall über die Kellertreppe ins Unterhaus schubsen zu lassen.

So weit die Theorie. Erfreulicherweise ist Fußball praktisch unberechenbar. Vieles von dem, was man berechnen konnte, hat Corona umgeschubst. Fußball ohne Fans im Stadion ist wie Big Brother ohne Kameras. Mit den Fans fehlen auch Berge baren Geldes. Werder brauchte bereits eine Bürgschaft und benötigt zusätzlich die Einnahmen einer Mittelstands-Anleihe. Stand jetzt müssen im Sommer auch Transfererlöse her, der Kader wird noch mal durchgeschüttelt. Der HSV ist wegen des erfolglosen Umbruchs nach dem gescheiterten Umbruch im Anschluss an den verpatzten Umbruch in die 2. Liga eingebrochen. Ähnliches könnte auch Werder drohen. Dem abschreckenden Beispiel stehen andererseits leuchtende Vorbilder gegenüber: Finanziell keineswegs besser gestellte Vereine wie Freiburg und Union Berlin schaffen es, in die obere Tabellenhälfte zu kraxeln.

Der Umbruch vor dieser Saison hat geklappt, alte Herren gingen, junge Spunde kamen. Ein paar Pokal-Millionen (noch zwei Siege bis Berlin!) dürfen bei der nächsten Kaderrenovierung gerne helfen. Fußballerisch hat eine Umstellung schon Früchte getragen. Werder spielt nicht schön, aber effektiv, also ungefähr so, wie Dieter Bohlen Millionär wurde. Nach dem 2:1-Sieg gegen Frankfurt las ich, Werder sei „ekelig und unangenehm“, Attribute, die ich bislang eher bei eskalierenden „Querdenkern“ wahrgenommen habe. Auf dem Bundesliga-Acker stört mich das weniger. Wer Orangen auspresst, bekommt keinen Champagner, stillt aber den Durst.

Auch für den VfL Wolfsburg sollte das Spiel am Sonnabend kein Tag am Strand werden. Fahrradstadt empfängt Autostadt. In Bremen wird tagtäglich bewiesen, dass flotte Räder gegenüber klobigen Karossen klar im Vorteil sein können.