Die Medientermine für die Werder-Spieler werden in der kommenden Woche reduziert. (nordphoto)

Am Sonntag war alles wie gewohnt: Am Tag nach der Heimpleite gegen Union Berlin trainierten die Spieler, die nur kurz zum Einsatz gekommen waren oder auf der Bank gesessen hatten. Die Akteure aus der Startelf ließen sich in den Katakomben behandeln. So läuft es bei Werder nach einem Spiel immer. Bis auf die Frau mit Werder-Mütze, die mit einem „Kohfeldt raus“-Plakat einsam auf dem Parkplatz für die Spielerautos stand, war nach dem besorgniserregenden 0:2 gegen Union alles ruhig am Weserstadion.

Geht also trotz der weiter gewachsenen Abstiegssorgen und dem Fall auf Platz 17 alles weiter wie gehabt? Nein, es sollen im Laufe der Woche einige Abläufe verändert werden. Dabei geht es um viele kleinere Dinge. Wie das genau aussieht, wollen sie bei Werder noch beraten. Klar ist bereits: Am Montag, dem zweiten Tag nach dem Spiel, bekommen die Profis, anders als sonst, nicht frei. Der Tag dient zwar weiterhin der Regeneration, doch die Spieler werden alle im Stadion sein und ein individuelles Programm abspulen, wie Pressesprecher Christoph Pieper erklärte.

Zudem sollen die Medientermine in der kommenden Woche reduziert werden. Bei Werder wird überlegt, ob die Profis keine Interviews geben und bis auf die übliche Pressekonferenz zum folgenden Spieltag auch keine Medienrunden anstehen. Die Idee dahinter: Alle sollen sich ausschließlich auf die Partie in Leipzig am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr) fokussieren.