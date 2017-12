Irgendwie scheint es, als herrsche Aufbruchstimmung in Werderland, seitdem Florian Kohfeldt übernommen hat. Und ja, der neue Mann konnte den geplagten Fans gleich drei werthaltige Siege liefern, die nach einer gefühlten Ewigkeit voller Frusterlebnisse geradezu gierig aufgesogen wurden. Wer dann bei einem solchen Einstand Wasser in den Wein gießt, läuft schnell Gefahr, als Nestbeschmutzer geoutet zu werden. Ich will es trotzdem tun. Denn zumindest tabellarisch ist noch nichts passiert nach dem Trainerwechsel. Kohfeldt ist auf Rang 17 eingestiegen, und Kohfeldt liegt auch nach sechs Spielen immer noch auf Rang 17. Komischerweise kommt die Dramatik, die mit diesem Fakt einhergeht, in der Stadt gar nicht so rüber – es herrscht ja Aufbruchstimmung. Aber, liebe Leute: Rang 17 beibt nach den Regeln der DFL ein Abstiegsplatz.

Wer genau das realisiert bei der Mission Klassenerhalt, der merkt auch ganz schnell, wie viel Arbeit da noch drinsteckt. Überraschenderweise punkten die anderen nämlich auch. Darum muss das Team den allseits anerkannt guten Job ihres Trainers weiter mit Ergebnissen unterfüttern, und das am liebsten gegen die direkte Konkurrenz wie Mainz 05. Erst ein Sieg verleiht Kohfeldts Arbeit wirklichen Glanz und bringt auch noch einen Schub für das nachfolgende Achtelfinale im Pokal. Zwei Heimspiele am Stück also, und Werder hat die Riesenchance, sich passend zu Weihnachten endgültig mit den Fans zu versöhnen.

Werder kann Verletzungen kaum kompensieren

Die Mannschaft ist also gerade jetzt besonders aufgerufen. Gleichwohl wird sich auch die Sportliche Leitung einbringen müssen, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Nachbesserungen im Kader scheinen unerlässlich, denn die Leverkusen-Partie hat gezeigt, welch hohen Qualitätsverlust Werder hinnehmen muss, wenn nur zwei Leistungsträger wie Bargfrede und Junuzovic ausfallen. Und wenn Max Kruse dann auch noch sein kongenialer Partner Fin Bartels abhanden kommt, läuft die Offensive ganz schnell auf der Felge.

Bei solcherlei Erkenntnissen lohnt es sich schon, im Winter eine neue Stelle auszuschreiben, denn der eigene Bestand gibt nicht mehr viel her. Belfodil floppt weiter vor sich hin, Johannsson ist immer verletzt, wenn es drauf ankommt, und Eggestein junior scheinen sie irgendwie doch die Bundesliga-Tauglichkeit abzusprechen. Was also tun, ohne wieder in Panik zu verfallen wie am letzten Tag der Sommer-Transferperiode in Sachen Belfodil? In solchen Notfällen braucht ein Sportdirektor jedenfalls eine gewisse Spürhundmentalität und eine Liste der Unzufriedenen bei anderen Klubs. Es gibt sie ja immer noch, diese Desperados wie einst Diego, die mit hohem Talent versehen sind, aber aus irgendwelchen Gründen von ihren Trainern auf die Tribüne verbannt worden waren. Man muss sie nur entdecken.

Frank Baumann wird wissen, welche Hausaufgaben er noch zu erledigen hat – zur Not auch unterm Tannenbaum. Und die Mannschaft wird wissen, dass sie mit einem missratenen Auftritt gegen Mainz all das wieder umstoßen kann, was sie sich unter Kohfeldt aufgebaut hat. Vertrauen wir also darauf, dass sie alle die eingebauten Gefahren kennen. Denn wie sagt der Bremer in diesen Tagen: Ischa Aufbruchstimmung.

Jörg Wontorra (69)

war Sportchef bei Radio Bremen und Aufsichtsrat bei Werder. Er moderiert jeden Sonntag den Fußball-Talk „Wontorra“ bei Sky. Im Wechsel mit Christian Stoll, Thomas Eichin und wechselnden Gastautoren schreibt Jörg Wontorra bei MEIN WERDER, was ihm beim SVW aufgefallen ist.