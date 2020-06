Die Entscheidung, Niclas Füllkrug gegen Köln von Beginn an spielen zu lassen, fiel Mitte der vergangenen Woche. Es war ein recht ungewöhnlicher Weg, der dieser Entscheidung vorausging. „Ich habe ein paar Leute aus seinem privaten Umfeld angerufen und sie gefragt, ob er ihnen dasselbe erzählt wie mir„, sagte Florian Kohfeldt. Spieler wollen ja immer spielen, selbst wenn der Körper signalisiert, dass es nicht geht. Füllkrug ist da ein besonders extremes Beispiel, erklärte Kohfeldt: „Ich kenne ihn so gut und lange, dass ich weiß, er würde alles tun, um zu spielen. Er würde mir auch bei Schmerzen sagen: Trainer, alles in Ordnung, lass mich ran!“

Während dem Chef schon mal etwas vorgegaukelt wird, ist man im Freundeskreis ehrlicher, hat sich Kohfeldt gedacht. Also telefonierte er ein paar Freunde des Angreifers ab, um sich ein anderes, privateres Bild machen zu können. Und die Kumpels sorgten letztlich dafür, wie die Aufstellung gegen Köln aussah, nämlich mit Füllkrug. „Überall waren die Rückmeldungen so, wie er sie mir und den Physios auch gegeben hatte", sagte Kohfeldt. Dass er bereit sei für die erste Elf, obwohl Kohfeldt vor nicht allzu langer Zeit einen Platz in der Startelf noch ausgeschlossen hatte.

Füllkrugs enorme Präsenz und Wucht

Zur Halbzeit war dann wieder Schluss, Josh Sargent ersetzte Füllkrug. „Ich wollte zu Beginn der zweiten Halbzeit unbedingt nochmal hohen Druck ausüben"; sagte Kohfeldt. Die ersten 45 Minuten reichten aber aus um zu erkennen, welche Schlüsselrolle Füllkrug einnimmt. Dabei sind auch seine Defizite zu erkennen, die noch leicht kantigen Bewegungen, die fehlende Geschmeidigkeit aufgrund fehlender Spielpraxis. 64 Minuten Spielpraxis nach neun Monaten Pause hatte er vor dem Spiel gegen Köln. Umso deutlicher waren die Impulse zu sehen, die er der Mannschaft verleiht – sein erzieltes Tor spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle.

Mit Füllkrug hatte Werders Offensive eine gänzliche andere Präsenz. Fast jedes Kopfballduell entschied er für sich. Und er legte die Bälle so ab, dass sie beim Mitspieler landeten und nicht beim Gegner. So blieb Werder in Ballbesitz, und das in Zonen, in denen das zuletzt eher selten der Fall war. Zugleich hat Füllkrug eine enorme physische Präsenz und Wucht, die ebenfalls gefehlt hat. Und dann ist da sein Wille, sich zu behaupten, der mit dem Treffer zum 3:0 belohnt wurde.

„Meine Überlegung war: Es ist wichtiger, ihn von Anfang an zu bringen, um früh seine Qualitäten zu nutzen, als ihn spät einzuwechseln um dann vielleicht noch das entscheidende Tor zu erzielen„, erklärte Kohfeldt. „Das kann am Donnerstag wieder anders sein.“ Vielleicht fragt er wieder bei Füllkrugs Freunden nach, was sie von einem Platz in der Startaufstellung halten.