Der WESER-KURIER schrieb am 19. Juli 1969:

„Den Saft von drei Apfelsinen„ - der braungebrannte Herr im kurzärmeligen Sporthemd zeigte auf einen Pappkarton von beträchtlicher Größe, der mit den Südfrüchten vollgestopft war - „zum Frühstück, das tut gut.“ Und er verstaute ihn neben anderen Gepäckstücken im Kofferraum der ockerfarbenen Sportlimousine. „Mittags gibt es dann Bratkartoffeln mit Spiegelei.„ Der Herr, der hier seinen Umzug von Göttingen nach Bremen vorbereitete und dabei über seine Kochkünste plauderte, wird in der Hansestadt - er bezieht ein Appartement in Schwachhausen - als Junggeselle leben, obwohl er verheiratet und schon Opa ist. Doch Fritz Rebell hat sich in vielen Jahren daran gewöhnt, daß er fern seiner Familie, die in Heusenstamm wohnt, als Fußball-Lehrer tätig ist. Am Montagnachmittag wird er sich erstmals Werders Lizenzspieler „vornehmen“.

Damit erscheint der gebürtige Hesse, der noch immer den unverfälschten Dialekt seiner Heimat spricht, erstmals als Trainer in der Fußball-Bundesliga, nachdem vor Jahren Verhandlungen mit Eintracht Frankfurt nicht zum Abschluß führten. Bremen soll den Höhepunkt seiner Trainer-Karriere bringen, die langsam ihrem Ende zugeht, denn Fritz Rebell zählt schon 64 Jahre. Davon aber will er nichts wissen. „Sehe ich etwa aus wie 64?„ fragt er herausfordernd, was man mit gutem Gewissen verneinen kann. „Und ich fühle mich auch nicht wie 64.“ Solange er noch gesund und körperlich fit sei, so lange denke er überhaupt nicht daran aufzuhören.

„Ich freue mich auf Bremen", erklärt er und erzählt, daß er schon einmal die Werder-Mannschaft acht Tage lang trainiert hat. Das war 1951, als er noch bei Waldhof Mannheim sein Geld verdiente. Daß es dann doch nicht zum Abschluß mit dem Bremer Klub kam, lag - so glaubt Rebell heute - an Sepp Herberger, der den Waldhofern einen entsprechenden Tip gab, worauf die Waldhofer schnell Rebells Gehalt erhöhten und seinen Vertrag verlängerten.

Man muß als Norddeutscher gehörig aufpassen, will man ihn verstehen. Der Hesse aber kommt anscheinend mit den Menschen im Norden ganz gut zurecht, wie seine Erfolge bei Göttingen 05 beweisen. Insgesamt zehn Jahre hat er hier zugebracht, wobei er in den vergangenen sechs den Aufstieg in die Regionalliga schaffte und dreimal die Vizemeisterschaft errang. Deshalb hat er auch kein „Herzklopfen" vor der schwierigen Aufgabe, die ihn ohne Zweifel in der obersten deutschen Spielklasse erwartet - er ist sich seiner Fähigkeiten sicher.

Noch hat er seine Tätigkeit nicht aufgenommen, da sorgte er bereits für die erste Neuerung: Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Fritz Langner wird bei Rebell nur noch nachmittags trainiert. „Zwei Stunden am Tag reichen, um die Spieler in Form zu halten„, begründet er diese Maßnahme. Am Vormittag will er, sobald er die Notwendigkeit dafür feststellt, einzelnen Spielern „Nachhilfestunden“ geben. Im übrigen aber können die Wer-der-Kicker wieder ihrem Beruf nachgehen. Allerdings - sollten die Bremer wieder in den Abstiegsstrudel geraten, dann würde Rebell seine Meinung ändern und sich zu zweimaligem Training am Tag entschließen.

Doch so weit, dieser Überzeugung ist der neue Mann im Weser-Stadion, wird es nicht kommen. Ein guter Mittelplatz ist sein Ziel für die bevorstehende Saison. „Wir haben sehr gut eingekauft„, darauf beruht seine Zuversicht. Die muß er letzten Endes auch haben, denn schließlich geht ein Teil der Neueinkäufe auf seine Anregungen zurück. So hat Fritz Rebell den Bremern den Kaiserslauterner Windhausen wärmstens empfohlen. „Den Bernd habe ich als Siebzehnjährigen in Duderstadt entdeckt und nach Fulda mitgenommen, wo er ein Jahr später einen Vertrag erhielt.“ Windhausen sei ein Reißer, in jedem Spiel für ein Tor gut, könnte aber auch einen guten „Ausputzer„ abgeben, schildert Fritz Rebell die Vorzüge seines Schützlings. Fritz Rebell wollte auch die beiden Bremerhavener Deterding und Coordes haben, die er natürlich in den Punktspielen gegen Bremerhaven 93 genau unter die Lupe genommen hat. Von Rechtsaußen Deterding hält er große Stücke: „Der könnte ein zweiter Rahn werden, wenn er nur will!“

Zwei weitere „Neue" im grün-weißen Dreß werden die meisten Zuschauer aber in der nächsten Saison kaum zu sehen bekommen. Der eine, Krenz aus Marl-Hüls, ein schußkräftiger Junge, wird vorerst in der Amateurelf eingesetzt, der andere spielt noch in der Jugend. Von ihm, einem 17 Jahre alten Metzgerlehrling namens Quanz aus Rodenkirchen bei Fulda, hält Rebell besonders viel: „Das ist ein ganz großes Talent - er wird bald in der Jugend-Nationalmannschaft erscheinen!" So billig wie diese beiden - meint Rebell - werde Werder nie wieder gute Leute bekommen. Den Fehler, den sein Vorgänger Langner gemacht habe, werde er nicht wiederholen. Junge Spieler einkaufen und sie dann nie einsetzen. „Schließlich müssen wir auch an die Zukunft denken, denn allmählich kommt der Zeitpunkt, wo wir umbauen müssen", charakterisiert er die Situation der Bremer Bundesliga-Mannschaft. Deshalb will er auch, so oft es sich einrichten läßt, bei Spielen der Amateure der ersten Jugend Zuschauer sein.

Sein Trainingsprogramm für die nächsten Tage ist darauf ausgerichtet, seine Schützlinge erst einmal wieder „gelenkig" zu machen. „Es wird allen Spaß machen, bei mir zu trainieren", verspricht er. Für jeden Spieler hat er eine Kartei angelegt, in der er alle möglichen statistischen Angaben sammeln will. So müssen sie sich alle mehrmals in der Woche auf die Waage stellen und ihr Gewicht kontrollieren. Nach jedem Spiel werden entsprechend der Leistung Punkte verteilt. „Nur wer mindestens Schnitt erreicht, darf seines Platzes sicher sein", kündigte er bereits jetzt an. Vor einem besonders wichtigen Treffen könnten diese Unterlagen, so Fritz Rebell, durchaus einmal den Ausschlag bei der Mannschaftsaufstellung geben. Auch er will nach Möglichkeit schon am Freitag in ein Trainingslager gehen. „Vor einem besonders schweren Spiel, etwa in München gegen Bayern, würde ich gern die Mannschaft noch früher um mich versammeln. Doch das ist eine Frage des Geldes", schränkt er ein, „da muß ich die Entscheidung des Vorstandes abwarten."

Fußball-Lehrer Fritz Rebell, der sein Diplom schon 1935 an der Reichsakademie Berlin unter Prof. Merz erwarb, macht kein Hehl daraus, was er von seinen Spielern erwartet: Disziplin und einwandfreien Lebenswandel! Doch da spricht er den Bremern ein großes Kompliment aus. Nachdem er als Trainer bei Werder feststand, hat er die restlichen Punktspiele der vergangenen Saison alle gesehen, darunter auch die Partie in Offenbach. „Da haben sie sich, von der Wichtigkeit dieses Treffens überzeugt, vorbildlich benommen", freut er sich noch jetzt.

Auf eventuelle Widerstände würde er entsprechend reagieren. „Ich glaube, ich habe in Göttingen bewiesen, daß ich mich durchsetzen kann", führt er an und läßt keinen Zweifel daran, daß er solches auch in Bremen gedenke. Und zwar, wie er fortfährt, sowohl den Spielern als auch der Vereinsführung gegenüber. "Ich bin ganz allein für die sportlichen Dinge verantwortlich, die Herren vom Vorstand sollen sich um die Geschäfte und die Finanzen kümmern!"

