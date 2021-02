Die DFL hat die nächsten Werder-Spiele terminiert. (nordphoto)

Heftiger Schneefall hatte am vergangenen Sonntag das Duell zwischen Werder Bremen und Arminia Bielefeld verhindert, nun steht ein neuer Termin fest: Das Nachholspiel des 20. Spieltags steigt am Mittwoch, 10. März, in der Bielefelder Schüco-Arena. Anstoß ist um 18.30 Uhr. Das teilte die DFL am Donnerstag mit.

Fix sind außerdem die Termine für die Bundesliga-Spieltage 24 bis 28. Werder Bremen bekam drei Spiele am Sonnabend und zwei am Sonntag - Anstoßzeit ist jeweils um 15.30 Uhr. Chronologisch liest sich der Fahrplan für die Grün-Weißen so: Nach dem Sonntagsspiel beim 1. FC Köln (7. März) geht es zum Nachholspiel nach Bielefeld (10. März). Anschließend steigt der Heimspiel-Doppelpack gegen den FC Bayern München (13. März) und den VfL Wolfsburg (20. März). Es folgen das Sonntagsspiel in Stuttgart (4. April) und das Heimspiel gegen RB Leipzig (10. April).

Die Spiele im Überblick:

24. Spieltag, Sonntag, 07.03.2021, 15.30 Uhr: 1. FC Köln - Werder Bremen

20. Spieltag, Mittwoch, 10.03.2021, 18.30 Uhr: Arminia Bielefeld - Werder Bremen (Nachholspiel)

25. Spieltag, Sonnabend, 13.03.2021, 15.30 Uhr: Werder Bremen - FC Bayern München

26. Spieltag, Sonnabend, 20.03.2021, 15.30 Uhr: Werder Bremen - VfL Wolfsburg

27. Spieltag, Sonntag, 04.04.2021, 15.30 Uhr: VfB Stuttgart - Werder Bremen

28. Spieltag, Sonnabend, 10.04.2021, 15.30 Uhr: Werder Bremen - RB Leipzig