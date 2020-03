Die Hertha-Profis müssen sich nun in Quarantäne begeben. (imago images)

Während alle Klubvertreter bei der Versammlung der Deutschen Fußball Liga auf die Hoffnung setzten, möglichst bald Geisterspiele absolvieren zu können, greift das Coronavirus in der Bundesliga weiter um sich. Nach Paderborn-Profi Luca Kilian ist nun ein Spieler von Hertha BSC infiziert. Um wen es sich handelt, teilte der Verein am Dienstag nicht mit. Bei Werder nahm man die Nachricht aus der Hauptstadt beunruhigt auf, denn am 7. März hatten die Bremer noch bei der Hertha gespielt (2:2).

Man wolle nun das weitere Vorgehen genau überprüfen, teilte Werder mit. Davon, dass auch die Bremer Mannschaft in Quarantäne müsse, sei bisher nichts bekannt. Bei Hertha begeben sich unterdessen Trainer, Mannschaft und Funktionsteam in eine 14-tägige Quarantäne. Laut dem TV-Sender Sky soll es sich bei dem infizierten Spieler um Maximilian Mittelstädt handeln, der gegen Werder auch zum Einsatz kam. Unklar ist aber, wann er sich infizierte: ob vor oder nach dem Spiel gegen die Bremer.

Herthas Mannschaftsarzt Dr. Uli Schleicher berichtete laut Vereinswebseite lediglich, der Spieler habe „über die üblichen Symptome geklagt und wir haben ihn dann umgehend von der Gruppe getrennt. Ein Test hat dann ein positives Ergebnis auf das Virus hervorgebracht.“ Man werde „jetzt beobachten“, so Schleicher, „ob noch weitere Fälle dazukommen, denn davon ist der Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining abhängig.“

Wann die Mannschaft wieder gemeinsam auf dem Platz trainieren könne, „ist derzeit noch offen“, sagte Manager Michael Preetz. Bis dahin sollen die Spieler „zu Hause täglich ein Stabilisationsprogramm durchführen, was ihnen unsere Athletiktrainer mit an die Hand gegeben haben.“