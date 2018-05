Florian Kohfeldt hatte es im MEIN-WERDER-Interview bereits unmissverständlich gesagt: "Pavlas? Keine Chance, dass er geht." Torwart Jiri Pavlenka, der wohl beste Werder-Spieler der abgelaufenen Saison, bleibt also in Bremen, da ist sich der Trainer ganz sicher – und auch der Berater des 26-Jährigen. "Nächste Saison wird er definitiv bei Werder Bremen spielen", sagte Viktor Kolar der "Bild".

Wie es anschließend weitergeht, ließ der Berater des tschechischen Nationalspielers aber offen. Man werde sehen, was passiert. "Jiri träumt schon davon, eines Tages bei einem der fünf Top-Klubs in Europa zu spielen", erklärte Kolar. Es gebe auch viele Anfragen. "Vor allem aus der Premier League wollen ihn zwei, drei Klubs haben. Aber das ist momentan irrelevant. Er fühlt sich in Bremen sehr wohl."

Zu einer möglichen Gehaltserhöhung, die Werder Pavlenka angeboten haben soll, sagte Kolar nichts. "Bessere Konditionen wären nicht ganz unverdient. Das ist aber Sache des Vereins."

