Johan Mina, Neuzugang bei Werder Bremen, fällt verletzungsbedingt erst einmal aus. (nordphoto / Kokenge)

Von einem Sorgenkind oder Problemfall zu sprechen, wäre gewiss verfrüht. Ärgerlich ist sie aber allemal, die Aneinanderreihung unglücklicher Umstände, die sich durch die noch junge Karriere von Johan Mina und seine Zeit beim SV Werder Bremen zieht. Die Hoffnungen des Klubs auf das Talent bleiben groß, aber wieder einmal ist Geduld gefragt. Jetzt fällt der 18-jährige Ecuadorianer zwei Monate verletzt aus.

„Er hat eine muskuläre Verletzung am hinteren Oberschenkel“, berichtete Werders „Leiter Profifußball“ Clemens Fritz am Dienstag. „Wir gehen aktuell davon aus, dass er acht Wochen lang fehlen wird.“ Für Mina ist das quasi ein Unglück im Unglück im Unglück. Die Verletzung ist bitter, Spiele verpasst der offensive Mittelfeldmann deswegen aber nicht. Die Regionalliga Nord befindet sich wegen der Corona-Pandemie weiterhin im Lockdown, der Spielbetrieb ruht. Und selbst wenn die Saison fortgesetzt wird, dürfte Mina trotzdem nicht auflaufen. Als Nicht-EU-Ausländer fehlt ihm weiterhin die Spielgenehmigung für Werders U 23, wo er zunächst sportlich beheimatet ist.

Ein Jahr Übergangsphase war von Anfang an geplant

Die Bremer Verantwortlichen wussten, dass Mina zunächst keine Erlaubnis bekommen würde, Pflichtspiele für die zweite Mannschaft zu bestreiten. Ein Jahr Übergangsphase war also eingeplant, ab Sommer 2021 soll sich der Kreativspieler dann für den Bundesliga-Kader empfehlen. Doch davon ist er im Moment weit entfernt. „Wir sehen in ihm ein Riesenpotential“, betonte Fritz einmal mehr, „aber wichtig ist natürlich, dass er Spielpraxis bekommt“. Ein weiteres Beispiel dafür, wie wenig nach Plan läuft: Mina sollte eigentlich mit Ecuador bei der U 20-Weltmeisterschaft in Kolumbien an den Start gehen. Der Spieler war schon nach Südamerika gereist, um sich auf das Turnier vorzubereiten, als Ende Dezember die corona-bedingte Absage der WM kam.

Mehr zum Thema Werder beim Training Veljkovic und Gruev fehlen verletzt Am Samstag geht es gegen Wolfsburg ins Rennen, für Werder startet das Training dafür erst am Dienstagmorgen. Allerdings nicht mit voller Besatzung. mehr »

„Das war sehr schade“, sagte Fritz. Mina konnte zwar seine Familie mal wieder sehen, kehrte dann aber ohne Spielpraxis nach Bremen zurück. Die fehlt ihm übrigens schon viel zu lange. Schon vor seinem Wechsel zu Werder im Juli 2020 hatte er anderthalb Jahre lang kein Pflichtspiel mehr für seinen Klub CS Emelec bestritten, weil er sich mit den Verantwortlichen überworfen hatte. Heißt: Nur über Länderspiele konnte sich Mina empfehlen.

Dass so viel schiefläuft, kreidet Werder dabei nicht dem Spieler an, im Gegenteil. „Er fühlt sich hier sehr wohl. Menschlich und charakterlich hat er sich super eingefügt bei uns“, lobte Fritz. „Er lernt fleißig Deutsch und wohnt jetzt auch in einer eigenen Wohnung.“ Zuvor war Mina im Werder-Internat untergebracht.

Mehr zum Thema Kampf um den Klassenerhalt Erst bei 40 Punkten will sich Werder entspannen Neun Punkte Vorsprung hat Werder Bremen derzeit auf den Relegationsplatz in der Bundesliga. Sportchef Frank Baumann geht aber noch nicht von einem Klassenerhalt aus, ... mehr »

Auch auf dem Platz soll Mina möglichst bald den nächsten Schritt machen. Dabei soll ihn die Verletzung nicht großartig zurückwerfen, sondern sogar nach vorne bringen. „Wir werden die Reha auch nutzen, um mit ihm körperlich weiter an Defiziten zu arbeiten“, kündigte Fritz an. Mina gilt weiterhin als noch zu schmächtig, um für die Profis infrage zu kommen. Bis in den Bundesliga-Kader ist der Weg also noch weit. „Wenn er wieder fit ist, müssen wir die Situation neu bewerten, was dann auch die nächste Saison angeht“, sagte Fritz.