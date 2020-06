Schönes Stadion, schlechter Fußball: Werder übte in der zweiten Hälfte gegen Eintracht Frankfurt geradezu für die zweite Bundesliga. (gumzmedia/nordphoto)

Wie zweitklassiger Fußball aussieht, zeigte Werder Bremen nach der Halbzeitpause gegen Eintracht Frankfurt in erstaunlicher Perfektion. Nachlässig in der Defensive, ohne gemeinsamen Plan in der Offensive, dazu eine resignierende Körpersprache, als Frankfurt der Reihe nach ein paar Tore schoss. Es roch nach Spielschluss geradezu nach zweiter Bundesliga im leeren Weserstadion. „TSCHÜSS“, stand oben auf den Anzeigetafeln, als die Flutlichtmasten kurz vor der echten Geisterstunde erloschen. Dazu noch eine 17 - was eigentlich die Temperatur in Grad Celsius zeigen sollte, dokumentierte in diesem Moment auch den Bremer Tabellenplatz. Es herrschte gespenstige Stille in diesem Stadion, das viele große Fußball-Abende erlebt hat, am Mittwoch aber eine viel zu ruhmreiche Kulisse war für die Leistung von Werder. Der erlösende Sprung weg vom Abstiegsplatz blieb in diesem Nachholspiel aus, ganz im Gegenteil: Die Mannschaft zeigte an diesem Abend, warum sie seit mehr als 16 Wochen als Vorletzter in der Bundesligatabelle geführt wird.

Nach einer durchaus vernünftigen ersten Halbzeit, der siebten in Folge ohne ein Gegentor, „hatten wir alle die Hoffnung, dass wir dieses Spiel gewinnen“, sagte Florian Kohfeldt später. Doch dann kamen diese zweiten 45 Minuten, die nichts anderes waren als eine Essenz der ganzen Fehler und Unzulänglichkeiten in dieser historisch schlechten Bremer Saison. Das lag nicht nur an den Gegentoren 19 und 20 nach Standardsituationen – ein Wert, für den sich demnächst das „Guinness-Buch der Rekorde“ interessieren könnte. Es lag auch daran, dass die Mannschaft nach einem Rückschlag wie dem 0:1 in der 60. Minute eben nichts mehr entgegensetzen konnte und damit nichts von dem bestätigte, was in den letzten drei erfolgreicheren Spielen noch Anlass zu leiser Hoffnung gab.

Klare Worte von Hütter

Frankfurts Trainer Adi Hütter, den Frank Baumann vor wenigen Jahren mal nach Bremen locken wollte, sagte es nach dem Sieg seiner Mannschaft ganz offen: „In der zweiten Halbzeit hat man klar gesehen, dass wir dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten. Ich habe von Werder Bremen in der zweiten Halbzeit wirklich nicht mehr viel gesehen.“

Auch deshalb brannten ein paar Lichter in den Stadionkatakomben deutlich länger als sonst. Die Bremer Spieler blieben nach dieser Niederlage noch eine gewisse Zeit in der Kabine. „Und das ist auch gut so“, befand Kohfeldt, der seine Mannschaft nach der Niederlage dazu aufgefordert hatte: „Ich habe ihnen gesagt: Sagt euch eure Meinung. Jetzt soll nicht jeder nach Hause fahren.“ Er habe zwar nicht den Eindruck gewonnen, dass intern etwas zerbrochen sei durch diese zweite Hälfte, „aber die Spieler waren natürlich enttäuscht, und das sollen sie auch sein. Sie haben gegenseitig darüber geredet, dass sie in der zweiten Halbzeit – für sie selbst auch ein Stück weit unerklärlich im ersten Moment – nicht mehr diese Aktivität auf den Platz gebracht haben. Und dass sie mit Ball zu hektisch waren. Die Spieler sind da sehr selbstkritisch.“

„Es war kein Knock-out“

Kohfeldt selbst bewahrte sich seinen Tunnelblick der letzten Wochen. „Wir spielen halt gegen den Abstieg, das ist Fakt. Wir spielen nicht um Europa. Und da gehören auch mal Niederlagen dazu“, sagte er, „solche Niederlagen müssen wir verarbeiten, auch das ist ein großer Schlüssel im Abstiegskampf.“ Auch der Trainer teilte des Erlebte in zwei Abschnitte auf: „In der ersten Halbzeit waren wir besser als die Eintracht, in der zweiten Halbzeit war leider nicht mehr viel von dem da, was uns in den letzten drei Spielen ausgezeichnet hat. Nämlich als Mannschaft gegen den Ball zu arbeiten und offensiv durchgehend an den Plan zu glauben. Das war ein Rückschlag. Aber es war definitiv kein Knock-out.“

Dass Schlüsselspieler wie Milot Rashica und Leonardo Bittencourt zunächst angeschlagen draußen bleiben mussten, fand sogar Frankfurts Hütter „sehr schade in Werders Situation“; es offenbarte aber auch, wie limitiert der restliche Kader ist. Doch der Klassenerhalt wird nur gemeinsam gelingen, wenn überhaupt, und deshalb war es auch wichtig, dass die Spieler nach diesem Rückschlag miteinander sprachen – und nicht übereinander.

Zusammenhalt wichtig

„Natürlich ist es ein wichtiger Schlüssel, dass wir zusammenstehen", glaubt auch Kohfeldt, "und dass vom Zeugwart bis zum Cheftrainer alle engagiert dabei sind. Das Wichtigste sind aber die Spieler, dass die diesen Geist beibehalten, den wir jetzt entwickelt haben." Was gegen Frankfurt in der zweiten Halbzeit passiert sei, dürfe die Mannschaft jetzt bloß nicht "komplett aus der Bahn werfen", warnt der Trainer, "denn das wäre der Knock-out, wenn diese zweite Hälfte dazu führen würde, dass es wieder eine Wende in der Mentalität gibt, dass es wieder eine Wende in der Art und Weise gibt, wie wir Fußball spielen".

Der Klassenerhalt sei durch die Niederlage natürlich schwerer geworden, weiß Kohfeldt, „aber es ist mit drei Punkten Rückstand auf Mainz, gegen die wir noch spielen, und den zwei Punkten Rückstand auf Düsseldorf nicht unmöglich. Wir wussten alle, dass es ein harter Weg wird, und den werden wir am Sonntag gegen Wolfsburg weitergehen. Wir werden kämpfen. Ich spreche der Mannschaft nicht ab, dass sie wieder gekämpft hat.“

„Es ist noch nichts verloren“

Gekämpft wird jedoch in jeder Liga, für den Klassenerhalt braucht es deutlich mehr – vor allem mehr als eine ordentliche Halbzeit in so einem wichtigen Spiel, das vorher als „Finale“ ausgerufen wurde. Moralische Unterstützung gab es vom Gegner. Nicht in Form von Punkten, aber mit Worten. „Ich finde schon, dass die Bremer in der ersten Halbzeit gezeigt haben, dass sie sich gewehrt haben“, sagte Hütter, „die Frage wird sein, wie Werder mit dieser 0:3-Niederlage umgeht. Jetzt haben alle Vereine die gleiche Anzahl an Spielen“.

Kohfeldt will positiv und kämpferisch im Tunnel bleiben: „Ich habe nicht erwartet, dass wir jetzt jedes Spiel gewinnen. Wir haben uns durch die sieben Punkte in drei Spielen eine Ausgangsposition geschaffen, die besser ist als vorher. Es ist noch nichts verloren. Es wird schwer, das war es vorher aber auch.“ Doch nun gilt: Jede weitere zweitklassige Halbzeit kann folgerichtige Konsequenzen haben.