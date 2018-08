Kleine Stippvisite bei der Konkurrenz: Julian Nagelsmann hat sich am Sonntagnachmittag einen Teil des Werder-Trainings angesehen. "Wir haben ein Bayern-Spiel beobachtet und sind auf der Durchreise", sagte der Hoffenheim-Trainer gegenüber Mein Werder. Nagelsmann und Florian Kohfeldt kennen sich im Übrigen sehr gut, beide haben den gleichen Berater. Zu einem Treffen der beiden Trainerkollegen kam es am Sonntag aber dennoch nicht. "Wir schauen uns nur die ersten 30 Minuten an, zu einem Treffen kommt es aus Zeitgründen nicht", erklärte Nagelsmann.

Dafür nutzte ein anderer prominenter Trainingskiebitz den Besuch in Grassau für einen Plausch mit Kohfeldt. Am Sonntagvormittag schaute bereits Jens Keller, zuletzt Trainer bei Union Berlin und derzeit vereinslos, zu und tauschte sich im Anschluss an die Einheit mit Kohfeldt im Mannschaftshotel der Bremer aus.