Am vergangenen Wochenende verlängerten Werder und das Oldenburger Energieunternehmen ihre Zusammenarbeit um drei weitere Jahre bis zum Ende der Saison 2020/21. Heißt: EWE bleibt Top-Sponsor bei Werder und zahlt dafür etwa zwei Millionen Euro jährlich. Doch wie "Sponsors.de" meldet, hat der Deal eine Besonderheit.

Denn bislang hielt EWE die Namensrechte am Weserstadion, nutzte diese aber nicht für eine Umbenennung des Stadions. Diese Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und Werder läuft am Saisonende aus und ist nicht Bestandteil des neuen Vertrags, wie EWE gegenüber "Sponsors.de" mitteilte. Damit wäre das Namensrecht am Stadion in der kommenden Spielzeit theoretisch auf dem Markt – sofern Werder daran Interesse hätte.

Die Vereinbarung zwischen Werder und EWE bezüglich der Namensrechte bestand seit zehn Jahren, die Bremer sollen dafür jährlich eine Million Euro erhalten haben.

