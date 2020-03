Für Milot Rashica steht Ende März ein Playoff-Spiel mit dem Kosovo an. Ob es ausgetragen wird, ist fraglich. (nordphoto)

Viele Dinge lassen sich aktuell nur schwer vorhersagen. Eine Sache aber war für Frank Baumann am Freitagnachmittag bereits klar: „Ich gehe davon aus, dass die Länderspiele fast komplett oder komplett abgesagt werden“, sagte Werders Sportchef. Eigentlich sollten Ende März mehrere Bremer Profis zu ihren Nationalteams reisen, doch angesichts der Ausbreitung des Coronavirus wäre das wohl kaum sinnvoll. Am Freitagabend reagierte der Weltverband Fifa und hob die Abstellungspflicht der Vereine für die Länderspiele im März und April auf.

Weiter empfiehlt der Verband, all diese Partien so lange zu verlegen, „bis diese ohne Gefahr für Spieler und die Öffentlichkeit ausgetragen werden können“. Die Entscheidung liege bei den zuständigen Wettbewerbsorganisatoren und im Fall von Freundschaftsspielen bei den jeweiligen Mitgliedsverbänden.

„Zum Thema Länderspielabstellungen ist die Uefa mit den Landesverbänden im Austausch. Am kommenden Dienstag gibt es noch einmal eine Videokonferenz. Das Thema wird auch schon Bestandteil der DFL-Mitgliederversammlung am Montag sein“, sagte Baumann. Das geplante Testspiel zwischen Deutschland und Italien hat die Stadt Nürnberg bereits untersagt. Auch andere Begegnungen wurden schon gestrichen. Werder-Torwart Jiri Pavlenka hätte beispielsweise mit der tschechischen Nationalelf in die USA reisen sollen, um gegen Mexiko anzutreten. Aufgrund des nun geltenden Einreiseverbots für Europäer in den USA hat sich das erledigt.

Die meisten Länderspiele in Europa wären ohnehin nur Testpartien gewesen, Absagen sind somit relativ problemlos möglich. Für Werder-Stürmer Milot Rashica und den Kosovo steht dagegen ein Pflichtspiel an: Im Halbfinale der Playoffs zur Europameisterschaft geht es am 26. März gegen Nordmazedonien. Dass dann tatsächlich gespielt wird, ist allerdings kaum vorstellbar. Ob die EM in diesem Sommer ausgetragen wird, ist ohnehin sehr fraglich. „Meine persönliche Meinung ist, dass man davon ausgehen muss, dass die Europameisterschaft in der Form zu dem Zeitpunkt in diesem Jahr nicht stattfinden wird“, sagte Werder-Sportchef Baumann.