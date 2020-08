Ex-Werder-Kapitän Max Kruse will in Kürze über seine Zukunft entscheiden. (nordphoto)

Täglich informiert Max Kruse seine Follower derzeit bei Instagram mit sichtbarer Freude darüber, was er gerade tut und zu sagen hat. Einen erreicht er damit allerdings nicht: Florian Kohfeldt. „Ich habe mir mit Max nach den Heidenheim-Spielen geschrieben. Jetzt macht er Urlaub, glaube ich. Aber ich habe kein Instagram“, sagte der Werder-Trainer am Montag. Mehr wollte er zu den Wechselgerüchten um Kruse nicht beitragen. Kohfeldt dürfte demnach nicht gesehen haben, dass Kruse am Sonntagabend bei Instagram in einem Video aus seinem Spanien-Urlaub seine baldige Rückreise nach Deutschland ankündigte. Dann werde er auch über seine Zukunft entscheiden, sagte der 32-Jährige. „Wir sehen uns auf jeden Fall in der Bundesliga wieder.“

Mit dieser Aussage befeuerte der Offensivspieler die Hoffnungen vieler Werder-Fans auf eine Rückkehr des ehemaligen Kapitäns. Nach WESER-KURIER-Informationen beschäftigt sich Werder intensiv mit dieser Personalie. An Kruse sollen aber auch noch andere Bundesligisten interessiert sein. Sportchef Frank Baumann hielt sich am Montag auf der Pressekonferenz bei diesem Thema wie gewohnt bedeckt: „Wir werden in der Öffentlichkeit nicht bekannt geben, ob wir Angebote rumschicken. Ich verstehe, dass es die Werder-Fans interessiert. Aber es ist nicht unsere Art, das öffentlich zu kommentieren.“

Im Interview mit "Sky" bestätigte Baumann wenig später immerhin, dass es Gespräche mit Kruse gab: „Wir waren auch immer in seiner Zeit bei Fenerbahce in Kontakt. Natürlich tauschen wir uns auch jetzt aus und stehen in Kontakt. Das ist ganz normal, weil wir wissen, dass er zu Bremen eine besondere Beziehung hat." Dass Werder sich mit einer Kruse-Verpflichtung beschäftige, wolle er gar nicht wegdiskutieren, sagte Baumann. Wenn solch ein Spieler auf dem Markt sei, müsse man sich damit beschäftigen. Zum aktuellen Stand könne und wolle er aber nichts sagen.

Führungsspieler gesucht

Während der Pressekonferenz hielt Werders Sportchef zudem fest: „Ich hatte schon immer ein gutes Verhältnis zu Max. Als er damals aus der Jugend zu den Profis kam, war ich schon da.“ Mit dem aktuellen Kader sei er zwar zufrieden, betonte Baumann. „Aber der eine oder andere wird noch dazukommen.“ Dass nach dem Abgang von Kevin Vogt ein Spieler benötigt werden könnte, der vorangeht und Führungsaufgaben übernimmt, sei durchaus „ein Aspekt, den wir bei neuen Spielern berücksichtigen“, sagte Werders Sportchef und fügte hinzu, dass mit Niclas Füllkrug und Kevin Möhwald solche Spielertypen auch schon im Kader zu finden seien.

Max Kruse wäre noch einmal eine Spur dominanter als die beiden. Als er Werder-Kapitän war, war das gesamte Offensivspiel auf ihn ausgerichtet und er gab abseits des Platzes den Ton an. Es bleibt abzuwarten, ob Kruse, der seinen Vertrag bei Fenerbahce Istanbul wegen ausstehender Gehaltszahlungen kündigte, bald wieder der Chef bei Werder ist. Allzu lange dürfte es nicht mehr dauern, bis Klarheit herrscht. Kruse hat schließlich eine baldige Entscheidung angekündigt. Das sollte auch in Werders Interesse sein, zumal der frühere Bremer Kapitän nach einem Bänderriss im Sprunggelenk sowie einer Blinddarm-Operation seit Anfang März kein Spiel mehr bestritten hat und vor einem Comeback noch reichlich Trainingseinheiten benötigt.