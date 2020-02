Er ist jung, ein waschechter Bremer und schon lange bei Werder: Maik Nawrocki. Und ab sofort darf sich der 19-Jährige auch Profi nennen. Die Grün-Weißen statteten den Innenverteidiger jetzt mit einem entsprechenden Vertrag aus, wie der Verein am Dienstag mitteilte. "Mit Maik konnten wir ein großes Abwehrtalent langfristig an uns binden. Wir sind mit seiner Entwicklung sehr zufrieden und freuen uns, dass er auch in den nächsten Jahren im Trikot des SV Werder auflaufen wird“, wird Sportchef Frank Baumann in einem Schreiben des Klubs zitiert.

Nawrocki, der aktuell noch für Werders U19 aufläuft und für die polnische Junioren-Nationalmannschaft an der U20-Weltmeisterschaft teilnahm, zeigte sich ebenfalls überglücklich: „Als gebürtiger Bremer ist es für mich eine große Ehre, bei Werder unter Vertrag zu stehen. Ich möchte hier die nächsten Schritte gehen und mich über meine Leistungen für den Bundesliga-Kader empfehlen“, sagte er.