Axel Dörrfuß wurde nicht entmachtet, hat aber einen neuen Aufgabenbereich bekommen. (nordphoto)

Eine Entmachtung soll es nicht sein, den Aufgabenbereich von Axel Dörrfuß hat Werder aber verändert. Der Leiter Performance, so die offizielle Stellenbeschreibung, ist „weiter Mitarbeiter im Profibereich“, wie Florian Kohfeldt beteuert. „Axel arbeitet auch weiter mit den Profis, auch individuell. Ich verstehe die ganze Aufregung da ehrlich gesagt nicht.“

Die Aufregung um einen eher selten im Mittelpunkt stehenden Mitarbeiter war entstanden, nachdem „Bild“ berichtet hatte, dass Dörrfuß entmachtet und in das Leistungszentrum abgeschoben worden sei. Also nun mehr zuständig für den Nachwuchs statt für die Profis. Bereits im Kurztrainingslager in Leipzig ist er laut dem Artikel nicht mehr dabei gewesen.

Weiter wichtiger Ansprechpartner

Bei Werder sorgte der Bericht für Ärger, denn, so Baumann, Dörrfuß sei „seit Jahren schon nicht bei den Spielen dabei gewesen“. Was laut Kohfeldt daran liegt, dass es in dieser Phase „keine athletischen Schwerpunkte“ geben würde. Der Trainer stellte sich hinter den 48-jährigen Dörrfuß: „Er ist weiter für mich ein wichtiger Ansprechpartner und er ist Mitarbeiter von Werder Bremen.“

Worin die veränderten Aufgabe genau bestehen, erklärte Werders Sportliche Führung nicht. „Wir haben Nuancen verschoben, aber auch das haben wir schon immer getan, dass wir da Dinge angepasst haben“, sagte Kohfeldt. Nicht mehr zuständig ist Dörrfuß ab sofort für die Trainingsplanung.

Problempunkt Reha

In den Fokus ist Dörrfuß geraten, nachdem sich in der Reha immer häufiger Spieler kurz vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining verletzt hatten. Insgesamt gab es sieben Vorfälle, Ludwig Augustinsson und Ömer Toprak waren gleich doppelt betroffen. In diesem Bereich hat Dörrfuß maßgeblich gearbeitet, ohne eine leitende Funktion innezuhaben.