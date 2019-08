Die Woche vor dem ersten Bundesligaspiel gegen Fortuna Düsseldorf (Sonnabend, 15.30 Uhr) beginnt für die Werder-Profis recht arbeitsreich. Zunächst steht ab 10 Uhr eine nicht-öffentliche Einheit im Kraftraum an. Normalerweise geht es danach in die obligatorische Mittagspause, doch an diesem Dienstag geht das Programm munter weiter.

So erhalten die Spieler ab 13 Uhr ihre neuen Dienstwagen, in dieser Zeit werden Werbeaufnahmen und Fotos gemacht, Davy Klaassen und Niklas Moisander stehen zudem als Interviewpartner bereit. In Sachen Fußball ist Maximilian Eggestein der passende Gesprächspartner, Werders Mittelfeldspieler wird ebenfalls in einer Medienrunde Rede und Antwort stehen. Um 15 Uhr geht es dann nach draußen auf den Rasen, wenn Florian Kohfeldt zur ersten richtigen Einheit der Woche bittet.