Das Logo des asiatischen Wettanbieters "TouTou", hier am linken Arm von Florian Kohfeldt zu sehen, verschwindet von den Werder-Trikots. (nordphoto / gumzmedia)

Zuletzt gab es den chinesischen Wettanbieter „TouTou“ nur noch auf dem Werder-Ärmel. Vom asiatischen Markt war der Firmenname schon im vergangenen Dezember verschwunden, dennoch liefen die Bremer auch im neuen Jahr noch mit dem Logo des Sponsoren auf. Nun verschwindet TouTou aber vom Bremer Trikot.

Am Samstag gegen den SC Freiburg wird der SV Werder erstmals mit dem Nachfolger 188Bet auf dem Ärmel spielen. Werder-Geschäftsführer Klaus Filbry bestätigte gegenüber der „Bild“-Zeitung den Vertragsabschluss. 188Bet gehört zum gleichen Mutterkonzern wie TouTou und kooperiert bis zum Ende der Saison 2022/23 mit den Bremern. Jährliche Leistung der Chinesen: 1,5 Millionen Euro pro Saison – also etwa 200 000 Euro mehr als im bisherigen Vertrag.

188Bet bietet Wetten ausschließlich auf dem asiatischen Markt an. Der Werder-Wettpartner für Europa ist seit 2017 betway.