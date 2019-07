Der wichtigste Sponsorendeal ist unter Dach und Fach: Wiesenhof bleibt mindestens bis 2022 Werders Haupt- und Trikotsponsor. Und der nächste Vertrag folgt in Kürze: Nach Informationen des WESER-KURIER befinden sich die Verhandlungen mit einem neuen Ärmelsponsor auf der Zielgeraden. Beide Seiten sind sich weitestgehend einig, noch in dieser Woche soll voraussichtlich Vollzug vermeldet werden.

Seit 2017 dürfen die Bundesliga-Vereine ihren linken Trikot-Ärmel selbst vermarkten. Zwei Jahre warb die Firma „H-Hotels“ bei Werder auf der 70 Quadratzentimeter großen Fläche. Zuletzt zahlte die Hotelkette aus Hessen als Topsponsor und Ärmelsponsor insgesamt 1,5 Millionen Euro pro Jahr. Damit lag Werder im Bundesliga-Vergleich im Mittelfeld. Die Branchenführer Bayern und Dortmund erlösen aus dem Ärmelsponsoring bis zu zehn Millionen Euro pro Jahr.

„H-Hotels“ ließ den Vertrag als Ärmelsponsor jetzt auslaufen, Werder-Sponsor bleibt das Unternehmen aber. Einen Ersatz hat Werder rechtzeitig vor dem Saisonstart gefunden, es soll eine Firma aus dem Ausland sein. Die Einnahmen aus dem Ärmelsponsoring liegen künftig wohl in einem ähnlichen Bereich wie bisher.

Übrigens erweitern sich die Möglichkeiten beim Ärmelsponsoring in der neuen Saison. Die Klubs dürfen, zusätzlich zur Bundesliga, erstmals auch ihren Trikotärmel im DFB-Pokal selbst vermarkten. In den vergangenen sieben Jahren hatte dort bei allen Vereinen, die am Pokal teilnahmen, der Automobilkonzern Volkswagen geworben, doch dieser Vertrag endete.