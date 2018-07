Nicht Kiel, sondern Wiesbaden: Werder hat endlich einen Leihverein für Niklas Schmidt gefunden. Das 20-jährige Mittelfeld-Talent wird entsprechend nicht mit der U23 in die Regionalliga gehen, sondern bleibt ein weiteres Jahr in der 3. Liga.

„Wir hoffen, dass Niklas in Wiesbaden die nächsten Schritte in seiner Entwicklung macht“, kommentierte Werder-Sportchef Frank Baumann die Leihe zum SV Wehen auf der Vereinshomepage. Um diese zu ermöglichen, verlängerte Werder zudem den ursprünglich bis 2019 laufenden Vertrag mit dem Kreativspieler. Schmidt selbst möchte in der kommenden Saison die Chance nutzen, sich auf Sicht für die Werder-Profis zu empfehlen: „Ich möchte mich in Wiesbaden weiterentwickeln, um gestärkt nach Bremen zurückzukehren.“

Schon in der Vorsaison hatte Schmidt versucht, in der 3. Liga Fuß zu fassen. Für Werders U23 erzielte Schmidt in der vergangenen Spielzeit drei Treffer und legte vier weitere auf.