Milot Rashica. (nordphoto)

Der 66-jährige Challandes war in seiner Laufbahn unter anderem in seinem Heimatland für den FC Zürich, FC Sion oder die Young Boys aus Bern als Trainer verantwortlich. 2014 übernahm er dann die Auswahl Armeniens, ein Jahr später trat er jedoch nach einer Niederlage gegen Albanien in der EM-Qualifikation zurück.

Werders Milot Rashica gehörte zuletzt zum festen Kern der kosovarischen Mannschaft, in der Qualifikation zur WM 2018, die das Team verpasste, absolvierte der Flügelspieler zehn Partien und kam dabei auf 748 Einsatzminuten. Einen Treffer erzielte Rashica dabei jedoch nicht. (mw)