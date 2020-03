Der Bundesliga-Spielplan ändert sich zur Saison 2021/22. (imago images)

Die Fußball-Bundesliga spielt ab der Saison 2021/22 zehnmal am Sonntagabend um 19.30 Uhr. Dies teilte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Dienstag in Frankfurt bei einer Presserunde zur Medienausschreibung mit. „Das ist mit allen Klubs besprochen und wurde auch von allen akzeptiert“, sagte der Funktionär. Werder gab also auch sein Okay. Für die derzeit abstiegsbedrohten Bremer bleibt zu hoffen, dass sie 2021 weiterhin zur ersten Liga gehören. Die Sonntagabend-Termine ersetzen den von Fans ungeliebten Termin am Montagabend (20.30 Uhr) und den für Amateure ungünstigen Termin am Sonntagmittag (13.30 Uhr), die in den vergangenen Spielzeiten je fünfmal im Spielplan standen.

Für die kommende TV-Rechteperiode wird sich am Bundesliga-Spielplan sonst nicht viel ändern. Das Freitagsspiel (20.30 Uhr) bleibt genauso bestehen wie die fünf Spiele am Sonnabendnachmittag (15.30 Uhr) und das Abendspiel (18.30 Uhr). Am Sonntagabend wird die Anstoßzeit von 18.00 Uhr auf 17.30 Uhr wechseln. Eine Zerstückelung wie in Spanien wolle er nicht, betonte Seifert. „Wir widerstehen der Verlockung, sechs, sieben, acht Anstoßzeiten zu haben. Wir glauben, dass das langfristig schädlich ist“, betonte der 50-Jährige. Neu ist auch, dass der 33. Spieltag ab der Saison 2021/22 gestaffelt stattfinden wird und nicht mehr wie bisher komplett am Sonnabendnachmittag.

Auch in der Zweiten Liga gibt es Änderungen: Das Topspiel wird vom Montagabend auf Sonnnabend um 20.30 Uhr vorgezogen. Die weiteren Partien am Sonnabend beginnen um 13.30 Uhr, also eine halbe Stunde später als bisher.