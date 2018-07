Lagerblom, inzwischen 35 Jahre alt, hat einen neuen Verein. Der ehemalige Bremer hat beim FC Haka einen Vertrag bis Jahresende erhalten. Seit Januar 2018 war der Defensivspieler ohne Verein. Davor spielte er beim schwedischen Drittligisten Atvidabergs FF. „Lagerblom bringt Erfahrung in unser Mittelfeld“, wird Haka-Geschäftsführer Olli Huttunen auf der Vereinshomepage zitiert.

2004 war Lagerblom vom FC Lahti zu Werder gewechselt und stand bis 2006 bei den Bremern unter Vertrag. Für Werder absolvierte der Finne 21 Spiele (drei Torvorlagen). Nach einigen Stationen in Deutschland, unter anderem 1. FC Köln, Alemannia Aachen und RB Leipzig, kickte der Weltenbummler in Norwegen, Schweden und den USA (Jacksonville Armada FC). Nun hat es Lagerblom wieder in seine Heimat gezogen.