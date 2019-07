Gebre Selassie startet gerade in seine achte Bremer Saison, nachdem sich der Vertrag des langjährigen Nationalspielers im Frühjahr um ein weiteres Jahr verlängert hatte. Der 32 Jahre alte Tscheche ist nicht nur Werders „Mr. Zuverlässig“ auf der rechten Seite, er gilt für die Bremer auch als ernsthafter Nachrücker für die Innenverteidigung, wo derzeit mit Niklas Moisander und Marco Friedl nur noch zwei gesunde Bundesliga-Profis zur Verfügung stehen.

„Theo kann das auch spielen“, sagt Sportchef Frank Baumann, der ohnehin in höchsten Tönen von Gebre Selassie schwärmt: „Er ist ein sehr sehr verlässlicher und zuverlässiger Spieler für uns. Insbesondere vergangene Saison hat er eine richtig gute Runde gespielt.“ In 32 Bundesligaspielen gelangen Gebre Selassie da drei wichtige Tore für Bremen, insgesamt kommt er inzwischen auf stolze 209 Ligaspiele im Werder-Trikot (18 Tore).

Dass es seine letzte Saison in Deutschland wird, ist möglich – aber keineswegs sicher. Aus privaten Gründen sucht Gebre Selassie den richtigen Zeitpunkt für eine Rückkehr nach Tschechien, um seinen Sohn dort einschulen zu lassen. Der kommende Sommer könnte ein solcher Zeitpunkt sein. Doch Baumann zeigt sich optimistisch, hier noch etwas bewegen zu können: „Die Thematik mit der Schule ist ja bekannt, da sind wir natürlich im Austausch mit ihm. Doch es ist durchaus möglich, dass Theo uns mindestens ein weiteres Jahr erhalten bleibt.“

„Sein Wort hat in der Mannschaft Gewicht“

Könnte der Defensiv-Spezialist, seit 2012 in Bremen, also tatsächlich noch einmal seinen Vertrag verlängern? Baumann bekräftigt diese Möglichkeit: „Es ist überhaupt nicht gesagt, dass es Theos letzte Saison wird. Für uns war er in den letzten Jahren immer ein wichtiger Spieler, er hat sich immer durchgesetzt und seine Leistung gebracht.“

Vor allem gewann der Routinier inzwischen auch innerhalb des Kaders enorm an Standing, wie Baumann durchblicken lässt. „Er hat grundsätzlich in der Mannschaft eine wichtige Rolle eingenommen“, betont Werders Sportchef, „man kann ihn wirklich als einen der Führungsspieler bezeichnen. Auch wenn er nach außen vielleicht immer ein bisschen ruhiger wirkt, hat sein Wort in der Mannschaft Gewicht.“ Das erinnert an den jungen Baumann, ebenfalls ein ruhiger Defensivspezialist – und als Kapitän dennoch ein Wortführer bei Werder. Und auch Baumann blieb am Ende deutlich länger in Bremen, als ursprünglich geplant…