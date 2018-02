Gut Ding will Weile haben. Zumindest Sänger und Werder-Fan Jan Delay scheint diesem Credo treu zu bleiben. Denn am Freitag hat der Hamburger Musiker bezüglich der seit mehr als einem halben Jahr angekündigten Komposition einer eigenen Werder-Hymne via Twitter Vollzug gemeldet.

werder song fertig#nurdersvw — jan delaney (@jan_delay) February 16, 2018

Vor mehr als einem Jahr hatte Jan Delay davon gesprochen, eine neue Werder-Hymne schreiben zu wollen. Im April 2017 wurde er allerdings konkreter und sagte im Weserstadion vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC: „Ohne Scheiß, ich habe mich am letzten Wochenende hingesetzt und angefangen. Ich hoffe, dass wir in drei, vier Monaten hier stehen und was präsentieren können.“

Nun scheint sich Delays Ankündigung zu bewahrheiten. Wenngleich die endgültige Veröffentlichung noch aussteht, reagierte die Twitter-Community euphorisch und schlägt sogleich einen passenden Rahmen für die Veröffentlichung vor: das bevorstehende Nordderby.

morgen ist #twerder kohltour. wir brauchen den song fuer die stimmung! — kirstie superfly (@kirstiepinkie) February 16, 2018